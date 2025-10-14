«Когда ребенок занимается чем-то и у него получается, его хвалят за достижения, то ему нравится заниматься. Как только возникают какие-то сложности, где нужно потрудиться или переступить через что-то, то не хочется ничего делать. Родители, пожалуйста, не видитесь на это. У меня есть пациенты, которые за первые несколько недель сентября и октября успели сменить уже 12 секций. Это прививает пагубную привычку. Ты можешь хотеть или не хотеть на тренировку, но если ты не делаешь определенный комплекс, то не достигнешь результата. Если не пройти через сложности, то ничего не сработает», – рассказал он.

Ранее фитнес-тренер и нутрициолог Артем Опальницкий в пресс-центре НСН заявил, что самый опасный возраст у ребенка, когда его вес может стать избыточным, это 5-10 лет, именно тогда нужно активно следить за его подвижностью.

