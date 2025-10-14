Педиатр Продеус призвал не менять с ребенком по 12 секций в месяц
Нельзя забирать ребенка из секции как только он столкнулся с трудностями, иначе он не научится преодолевать препятствия и достигать успеха, заявил в пресс-центре НСН Андрей Продеус.
Не нужно потакать ребенку, если у него часто меняются желания по поводу секций, так как это разовьет в нем пагубную привычку. Об этом в пресс-центре НСН заявил педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус.
«Когда ребенок занимается чем-то и у него получается, его хвалят за достижения, то ему нравится заниматься. Как только возникают какие-то сложности, где нужно потрудиться или переступить через что-то, то не хочется ничего делать. Родители, пожалуйста, не видитесь на это. У меня есть пациенты, которые за первые несколько недель сентября и октября успели сменить уже 12 секций. Это прививает пагубную привычку. Ты можешь хотеть или не хотеть на тренировку, но если ты не делаешь определенный комплекс, то не достигнешь результата. Если не пройти через сложности, то ничего не сработает», – рассказал он.
Ранее фитнес-тренер и нутрициолог Артем Опальницкий в пресс-центре НСН заявил, что самый опасный возраст у ребенка, когда его вес может стать избыточным, это 5-10 лет, именно тогда нужно активно следить за его подвижностью.
