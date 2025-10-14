«Безусловно, можно давать послабления. Но основу рациона должны составлять здоровые продукты, то есть должен быть четкий обед, завтрак, ужин. Как правило, если есть такой режим, то ребенку уже и не будет хотеться сладкого и фастфуда. По своему ребенку могу заметить, что после основного приема пищи ему в 70% случаев уже не хочется чего-то еще. Это не говорит о том, что стоит полностью запретить вредную пищу. Сладкое и фастфуд можно потихоньку внедрять в рацион, но это не должна быть основа питания. Дети очень хорошо привыкают к режиму в питании», - рассказал он.

Ранее Опальницкий в пресс-центре НСН рассказал, что, чтобы определить ожирение у ребёнка, надо, во-первых, сравнить его массу тела с нормальным весом у детей этого возраста, а также обратить внимание, насколько он активен и может ли выполнить простые физические упражнения.

