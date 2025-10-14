Песков объяснил, почему Россия продолжает СВО

Россия остаётся готовой к мирному урегулированию на Украине. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

При этом он указал, что «за неимением других альтернатив», Россия продолжает на Украине специальную военную операцию (СВО).

«Так или иначе Россия... добьётся выполнения поставленных целей», - заключил представитель Кремля.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия должна довести спецоперацию до конца и достичь всех поставленных целей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
