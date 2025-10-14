Песков объяснил, почему Россия продолжает СВО

При этом он указал, что «за неимением других альтернатив», Россия продолжает на Украине специальную военную операцию (СВО).

«Так или иначе Россия... добьётся выполнения поставленных целей», - заключил представитель Кремля.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия должна довести спецоперацию до конца и достичь всех поставленных целей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

