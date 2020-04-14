Инфекционист назвала причины роста заболеваемости коронавирусом
Завкафедрой инфекционных болезней РУДН в эфире НСН рассказала, почему растет число заболеваемости коронавирусом.
Президент Российского медицинского общества, профессор, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов отметил парадоксальную ситуацию с изменением индекса самоизоляции и распространением коронавируса в Москве. Так, в первые несколько недель самоизоляции москвичи строго следовали рекомендациям, индекс самоизоляции достигал 4,0 и 4,2-4,3.В то время как в последнюю неделю индекс самоизоляции снижается, что способствует росту числа зараженных и жертв коронавируса, сообщил он в эфире телеканала «Россия 1».
Завкафедрой инфекционных болезней РУДН, доктор медицинских наук, профессор Галина Кожевникова в эфире НСН заявила, что на самом деле нарушение режима самоизоляции не так сильно влияет на рост заболеваемости и отметила основные причины этого явления.
«Есть несколько причин, почему сейчас продолжается рост заболеваемости. И нарушение самоизоляции я бы не ставила на первый план в этой проблеме. В первую очередь, сейчас увеличивается количество тестирований. Если раньше тестирования проводились только у тех, у кого наблюдались клинические признаки или у тех, кто накануне вернулся из очага заражения, то сейчас любого человека с пневмонией или признаками острого респираторного заболевания обследуют. Да и люди сейчас сами могут сходить и обследоваться. Растёт количество тестов – растёт выявляемость. Кроме того, хоть и в меньших объёмах, но продолжают возвращаться люди из регионов, где заболевание встречается, и они тоже могут быть источниками инфекции, особенно если они не соблюдают положенные правила двухнедельного карантина. И уже в третью очередь на рост заболеваемости влияет не достаточно жёсткое соблюдение правил самоизоляции, что тоже имеет определённое значение. Но людей понять можно, так как в самоизоляции находиться действительно сложно», - сообщила Кожевникова.
Тем временем, согласно актуальной информации, публикуемой оперштабом по борьбе с коронавирусной инфекцией, в России за прошедшие сутки выявлено 2774 новых случаев заболевания COVID-19. Теперь общее число заболеваний в России 21102, из них 1694 человека выздоровело и 170 умерло.
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