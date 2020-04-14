Инфекционист назвала причины роста заболеваемости коронавирусом

«Есть несколько причин, почему сейчас продолжается рост заболеваемости. И нарушение самоизоляции я бы не ставила на первый план в этой проблеме. В первую очередь, сейчас увеличивается количество тестирований. Если раньше тестирования проводились только у тех, у кого наблюдались клинические признаки или у тех, кто накануне вернулся из очага заражения, то сейчас любого человека с пневмонией или признаками острого респираторного заболевания обследуют. Да и люди сейчас сами могут сходить и обследоваться. Растёт количество тестов – растёт выявляемость. Кроме того, хоть и в меньших объёмах, но продолжают возвращаться люди из регионов, где заболевание встречается, и они тоже могут быть источниками инфекции, особенно если они не соблюдают положенные правила двухнедельного карантина. И уже в третью очередь на рост заболеваемости влияет не достаточно жёсткое соблюдение правил самоизоляции, что тоже имеет определённое значение. Но людей понять можно, так как в самоизоляции находиться действительно сложно», - сообщила Кожевникова.

Тем временем, согласно актуальной информации, публикуемой оперштабом по борьбе с коронавирусной инфекцией, в России за прошедшие сутки выявлено 2774 новых случаев заболевания COVID-19. Теперь общее число заболеваний в России 21102, из них 1694 человека выздоровело и 170 умерло.

