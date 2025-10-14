В Госдуме хотят запретить изъятие единственного жилья в ипотеке
Депутаты Госдумы намерены запретить банкам изымать у граждан единственное жильё, находящееся в ипотеке. Об разработке соответствующего законопроекта «Газете.Ru» рассказал автор инициативы, зампред комитета по экономической политике Михаил Делягин.
Он указал, что «в условиях экономической рецессии и фактического падения доходов части населения», данный вопрос становится особо значимым.
Парламентарий отметил, что в настоящее время «исполнительный иммунитет» не позволяет судьям изъять у должников единственное жилье, однако действующие нормы не распространяются на ипотечные жилые помещения.
«В прошлом году российские банки получили исторически рекордную чистую прибыль в 3,8 трлн рублей... Такая мера точно не нанесёт им критического урона», — подчеркнул Делягин.
Он добавил, что действие разрабатываемого законопроекта будет распространяться на жильё, за которое заёмщики уже выплатили более 50% стоимости. Это позволит избежать злоупотреблений и мошенничества.
Ранее глава Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрий Аристов заявил, что в России, как правило, должниками по кредитам являются мужчины 30-45 лет, у которых нет загранпаспорта, стабильного источника дохода и собственной квартиры, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
