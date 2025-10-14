Песков: Судить о передаче «Томагавков» стоит после встречи Трампа и Зеленского
Прежде чем судить о передаче Киеву американских крылатых ракет «Томагавк» следует дождаться встречи американского и украинского лидеров Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Как сообщает RT, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он отметил, что пока по данной теме только «газетные сообщения».
«Давайте дождёмся, посмотрим на результаты встречи, на заявления, послушаем, проанализируем», - заключил представитель Кремля.
Ранее зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что передача Украине ракет «Томагавк» может плохо кончиться для всех, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
