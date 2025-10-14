Песков: Судить о передаче «Томагавков» стоит после встречи Трампа и Зеленского

Прежде чем судить о передаче Киеву американских крылатых ракет «Томагавк» следует дождаться встречи американского и украинского лидеров Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Как сообщает RT, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Трамп подтвердил, что примет Зеленского 17 октября

Он отметил, что пока по данной теме только «газетные сообщения».

«Давайте дождёмся, посмотрим на результаты встречи, на заявления, послушаем, проанализируем», - заключил представитель Кремля.

Ранее зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что передача Украине ракет «Томагавк» может плохо кончиться для всех, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Павел Бедняков
