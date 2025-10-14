Лукашенко: Минск готов участвовать в инициативе США по миру на Украине

Если США видят какую-либо роль Белоруссии в урегулировании на Украине, то республика готова в этом участвовать. Как пишет RT, об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.

Лукашенко: Белоруссия готова заключить с США «большую сделку»

На совещании по вопросам глобальной международной обстановки он напомнил, что Минск уже неоднократно заявлял о своей позиции - «мир и только мир».

«Украина должна существовать как суверенное независимое государство. Мы за то, чтобы конфликт был остановлен сейчас», - подчеркнул президент Белоруссии.

Ранее белорусский политолог Алексей Дзермант заявил «Радиоточке НСН», что Лукашенко играет важную роль в урегулировании конфликта на Украине, так как общается и с Россией, и с США, и с Украиной.

ФОТО: ТАСС / Сергей Савостьянов
