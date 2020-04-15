Новости за ночь: Главврач больницы в Коммунарке вылечился от COVID-19

Главный врач больницы в Коммунарке сообщил, что вылечился от коронавируса. Об этом пишет РИА Новости, отмечая, что два его теста на COVID-19 были отрицательными. Сам Денис Проценко на своей странице в Facebook написал, что выходит из режима самоизоляции.

О том, что Проценко заразился COVID-19 от пациентов, стало известно 31 марта, напоминает RT. Спустя несколько дней директор НИИ скорой помощи имени Склифосовского Сергей Петриков сообщил, что болезнь у главврача больницы в Коммунарке протекает не в тяжелой форме.

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Ранее НСН писала, что член Совета при президенте РФ по правам человека Андрей Бабушкин считает, что главврачу больницы в Коммунарке Денису Проценко необходимо присвоить звание героя России. Об этом говорится на сайте СПЧ.

В сообщении отмечается, что правозащитники должны обратиться с таким предложением к Владимиру Путину.

По словам Бабушкина, Проценко - прекрасный специалист, неравнодушный человек, подвижник медицины, самоотверженный организатор здравоохранения. Член СПЧ также отметил, что медик заразился коронавирусом не по халатности, а из-за «врачебной самоотверженности в форс-мажорных обстоятельствах».

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ФОТО: Евгений Биятов//РИА Новости
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