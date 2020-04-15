Новости за ночь: Главврач больницы в Коммунарке вылечился от COVID-19

Главный врач больницы в Коммунарке сообщил, что вылечился от коронавируса. Об этом пишет РИА Новости, отмечая, что два его теста на COVID-19 были отрицательными. Сам Денис Проценко на своей странице в Facebook написал, что выходит из режима самоизоляции.

О том, что Проценко заразился COVID-19 от пациентов, стало известно 31 марта, напоминает RT. Спустя несколько дней директор НИИ скорой помощи имени Склифосовского Сергей Петриков сообщил, что болезнь у главврача больницы в Коммунарке протекает не в тяжелой форме.