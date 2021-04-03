Число погибших от коронавируса в России превысило 100 тысяч
В России число умерших от коронавируса составило 100 017, за минувшие сутки – 384 человека.
За прошедшие сутки выявили 9 021 случай инфицирования COVID-19. С начала пандемии заболевания в стране подтвердили 4 572 077 фактов коронавирусной инфекции.
Новые случаи заболевания выявлены в 84 регионах.
«Из них 13,6% не имели клинических проявлений болезни», - сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
В стране за минувшие сутки выздоровели 9 618 человек с подтвержденным коронавирусом. За время эпидемии в России 4 195 869 человек вылечились от COVID-19.
Напомним, Росстат сообщил о снижении смертности от коронавируса в феврале. Количество смертей от коронавирусной инфекции в феврале снизилось на 35,7% по сравнению с январем, следует из данных Росстата.
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Заразились
4,6 млн+9 021 / сут.
Умерли
100 тыс.+384 / сут.
Выздоровели
4,2 млн+9 618 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru