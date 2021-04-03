Число погибших от коронавируса в России превысило 100 тысяч

За прошедшие сутки выявили 9 021 случай инфицирования COVID-19. С начала пандемии заболевания в стране подтвердили 4 572 077 фактов коронавирусной инфекции.

Новые случаи заболевания выявлены в 84 регионах.

«Из них 13,6% не имели клинических проявлений болезни», - сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

В стране за минувшие сутки выздоровели 9 618 человек с подтвержденным коронавирусом. За время эпидемии в России 4 195 869 человек вылечились от COVID-19.

Напомним, Росстат сообщил о снижении смертности от коронавируса в феврале. Количество смертей от коронавирусной инфекции в феврале снизилось на 35,7% по сравнению с январем, следует из данных Росстата.

