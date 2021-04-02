Росстат сообщил о снижении смертности от коронавируса в феврале

Количество смертей от коронавирусной инфекции в феврале снизилось на 35,7% по сравнению с январем, следует из данных Росстата.

Как сообщает ведомство, в феврале скончались 24 369 россиян с COVID-19. При этом коронавирус стал основной причиной смерти 14 171 граждан (на 37,7% меньше, чем в январе). Инфекция как основная причина летального исхода, однако требующая дополнительных исследований, была зафиксирована у 2405 умерших (снижение по сравнению с январем на 48,9%).

Кроме того, у 1954 скончавшихся россиян коронавирус был сопутствующим заболеванием и способствовал появлению осложнений, что на 16,4% ниже январских показателей. Еще у 5839 граждан COVID-19 не повлиял на наступление смерти (в январе их число было на 27,8% больше).

Всего в феврале в России скончались 172,7 тысячи человек. Естественная убыль населения в январе—феврале текущего года стала на 103,6 тысячи выше прошлогодних показателей за аналогичный период.

С начала пандемии коронавируса в стране зафиксировали 99 633 смерти от инфекции.

