Медик спрогнозировал сроки достижения коллективного иммунитета к COVID-19 в РФ

«В целом, уровень иммунизации в России уже довольно высокий, коллективный иммунитет почти сформировался, и от заветных 60% нас отделяет пара-тройка месяцев», — рассказал медик в интервью РИА Новости.

Как отметил Островский, вакцинация в стране проходит не очень активно. Врач считает, что для ее популяризации необходимо снять часть юридических ограничений в отношении клиник, касающихся получения допуска к вакцинации.

«Эти требования существуют уже много лет: для того чтобы вакцинировать, клиника должна получить специальную лицензию, иметь дополнительное помещение, содержать дополнительного врача, поэтому это невозможно сделать широко», — пояснил Островский.

Ранее спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко предположила, что коллективный иммунитет к COVID-19 в России будет сформирован к осени.

