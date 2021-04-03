Медик спрогнозировал сроки достижения коллективного иммунитета к COVID-19 в РФ
Коллективный иммунитет к коронавирусу может сформироваться в России через несколько месяцев. Об этом заявил основатель частной медицинской компании «Инвитро», врач-реаниматолог Александр Островский.
«В целом, уровень иммунизации в России уже довольно высокий, коллективный иммунитет почти сформировался, и от заветных 60% нас отделяет пара-тройка месяцев», — рассказал медик в интервью РИА Новости.
Как отметил Островский, вакцинация в стране проходит не очень активно. Врач считает, что для ее популяризации необходимо снять часть юридических ограничений в отношении клиник, касающихся получения допуска к вакцинации.
«Эти требования существуют уже много лет: для того чтобы вакцинировать, клиника должна получить специальную лицензию, иметь дополнительное помещение, содержать дополнительного врача, поэтому это невозможно сделать широко», — пояснил Островский.
Ранее спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко предположила, что коллективный иммунитет к COVID-19 в России будет сформирован к осени.
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