Число погибших от COVID-19 превысило 6,5 тыс. человек

Всего с начала пандемии от коронавируса в России скончались 6532 человека. Накануне сообщалось, что за сутки в стране скончались 216 человек, напоминает RT.



С начала пандемии в России коронавирусом заболели 502 тысячи человек, более половины (261 тысяча) — выздоровели.



Ранее директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что ему кажутся странными данные о низкой смертности от коронавируса в России, сообщает Ura.ru



Депутат Госдумы, доктор медицинских наук, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко в эфире НСН резко раскритиковал Райана за «огульное» заявление и заявил, что чиновника ВОЗ нужно уволить.

