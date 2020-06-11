Число погибших от COVID-19 превысило 6,5 тыс. человек

В России за минувшие сутки зарегистрировано 174 смерти людей, заболевших коронавирусом. Такие данные приводит оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Инфекционист назвала причины сравнительно низкой смертности от коронавируса в Москве

Всего с начала пандемии от коронавируса в России скончались 6532 человека. Накануне сообщалось, что за сутки в стране скончались 216 человек, напоминает RT.

С начала пандемии в России коронавирусом заболели 502 тысячи человек, более половины (261 тысяча) — выздоровели.

Ранее директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что ему кажутся странными данные о низкой смертности от коронавируса в России, сообщает Ura.ru

Депутат Госдумы, доктор медицинских наук, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко в эфире НСН резко раскритиковал Райана за «огульное» заявление и заявил, что чиновника ВОЗ нужно уволить.

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
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