Число погибших от COVID-19 превысило 6,5 тыс. человек
В России за минувшие сутки зарегистрировано 174 смерти людей, заболевших коронавирусом. Такие данные приводит оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
Всего с начала пандемии от коронавируса в России скончались 6532 человека. Накануне сообщалось, что за сутки в стране скончались 216 человек, напоминает RT.
С начала пандемии в России коронавирусом заболели 502 тысячи человек, более половины (261 тысяча) — выздоровели.
Ранее директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что ему кажутся странными данные о низкой смертности от коронавируса в России, сообщает Ura.ru
Депутат Госдумы, доктор медицинских наук, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко в эфире НСН резко раскритиковал Райана за «огульное» заявление и заявил, что чиновника ВОЗ нужно уволить.
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Выздоровели
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru