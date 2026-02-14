Число пострадавших в аварии с троллейбусом в Энгельсе выросло до девяти
Пресс-служба правительства Саратовской области сообщила, что число пострадавших в ДТП с троллейбусом в Энгельсе увеличилось до девяти человек.
По данным региональных властей, семь из девяти пострадавших были доставлены в медицинские учреждения с травмами средней степени тяжести, им оказывается необходимая помощь. В правительстве уточнили, что медики продолжают работу с раненными.
Региональное министерство здравоохранения по поручению губернатора Саратовской области Романа Бусаргина взяло ситуацию под особый контроль.
Ранее в Энгельсе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием переполненного троллейбуса, столкнувшегося с легковым автомобилем. В результате аварии несколько пассажиров получили травмы разной степени тяжести и были госпитализированы, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
