Число пострадавших в аварии с троллейбусом в Энгельсе выросло до девяти

По данным региональных властей, семь из девяти пострадавших были доставлены в медицинские учреждения с травмами средней степени тяжести, им оказывается необходимая помощь. В правительстве уточнили, что медики продолжают работу с раненными.



Региональное министерство здравоохранения по поручению губернатора Саратовской области Романа Бусаргина взяло ситуацию под особый контроль.



Ранее в Энгельсе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием переполненного троллейбуса, столкнувшегося с легковым автомобилем. В результате аварии несколько пассажиров получили травмы разной степени тяжести и были госпитализированы, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

