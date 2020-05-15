Число новых случаев COVID-19 в России вновь превысило 10 тысяч

За минувшие сутки в России было выявлено 10 598 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19 в стране. Таким образом общее число инфицированных увеличилось до 262 843 человек, отмечает RT.

Между тем, наибольшее число новых случаев коронавируса зарегистрировано в Москве — 4 748, ещё 945 — в Подмосковье. На третьем месте — Санкт-Петербург, там выявили 541 инфицированного. Также в пятёрке Нижегородская область случаями и Ямало-Ненецкий АО, отмечает Свободная пресса.

Напомним, накануне в России было зафиксировано 9 974 новых случаев заражения коронавирусом.