Число новых случаев COVID-19 в России вновь превысило 10 тысяч

За минувшие сутки в России было выявлено 10 598 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19 в стране. Таким образом общее число инфицированных увеличилось до 262 843 человек, отмечает RT.

Между тем, наибольшее число новых случаев коронавируса зарегистрировано в Москве — 4 748, ещё 945 — в Подмосковье. На третьем месте — Санкт-Петербург, там выявили 541 инфицированного. Также в пятёрке Нижегородская область случаями и Ямало-Ненецкий АО, отмечает Свободная пресса.

Напомним, накануне в России было зафиксировано 9 974 новых случаев заражения коронавирусом.

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Кстати, накануне Городской комитет по здравоохранению в Санкт-Петербурге заявил об эффективности лечения пациентов с коронавирусом донорской плазмой крови. Об этом сообщает Интерфакс. Первый пациент, при лечении которого использовалась плазма, выписан из больницы домой. По данным комитета, улучшение его состояния произошло достаточно быстро, через три дня он был переведен из реанимации в палату.

В России доноров крови, переболевших коронавирусом COVID-19, для получения плазмы с антителами к инфекции начали привлекать в конце апреля. Почетный донор Москвы Владимир Антипов в интервью НСН рассказал, как это происходит.

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
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