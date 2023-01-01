Число невыездных россиян выросло до рекордного показателя

Число россиян, ограниченных в праве выезда за границу к концу 2022 года выросло до 8 миллионов. Это рекордный показатель с момента принятия соответствующего закона в 2008 году, передает ТАСС со ссылкой на данные Федеральной службы судебных приставов России (ФССП).

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По данным ведомства, в конце 2021 года в России насчитывалось 4,6 млн должников с ограничением выезда из страны. Судебные приставы фиксируют увеличение статистики: в 2012 году невыездными были 300 тыс. человек, в 2016-м — около 1 млн, в 2019-м — 3,4 млн. граждан.

Запрет на выезд за границу должников вступил в силу в 2008 году. До этого момента невыездными являлись должники по алиментам. По данным агентства, чаща всего в число должников попадают из-за неплатежей по крелитам, алиментам и оплате жилищно-коммунальных услуг. В соответствии с законом, долг по алиментам в размере 10 тысяч рублей, а по остальным платежам — 30 тысяч рублей становится основанием, чтобы ФССП приняла постановление в отношении неплательщика о запрете на его выезд за границу.

Ранее РИА Новости со ссылкой на проект постановления пленума Верховного суда РФ сообщило о том, что долги гражданина, обвиняемого в неуплате алиментов, могут погасить его друзья и родственники.

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ФОТО: www.millionka.ru
ТЕГИ:Выезд За ГраницуДолгиДолги ЖКХДолги РоссиянАлименты
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