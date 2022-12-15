Верховный суд разрешил россиянам гасить долги друзьей-алиментщиков

В документе говорится, что в данном случае погашение задолженности может быть произведено по просьбе должника и с его согласия.

«Обещания, а также различного рода обязательства лица, совершившего преступление, погасить задолженность в будущем не являются обстоятельствами, дающими основание для освобождения этого лица от уголовной ответственности», - отмечается в проекте.

Также в ВС РФ пояснили, что, например, покупка продуктов, подарки и оплата расходов, равно как и нерегулярные и незначительные платежи, не освобождают от уголовной ответственности, если «такие действия не носят системный характер».

Ранее председатель комитета Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина заявила, что повышения процентной ставки по выплате алиментов не планируется, сообщает RT.