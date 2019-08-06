Российские чиновники пожаловались на маленькие командировочные
Госслужащим могут увеличить размер суточных в командировках. Соответствующая просьба была направлена профсоюзом госслужащих в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений, сообщает Ura.ru.
Заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России Нина Кузьмина сообщила, что из-за скромных размеров выплат госслужащим в командировках им приходится прибегать к дополнительным расходам. По ее мнению, это приводит к тому, что уровень жизни госслужащих снижается.
Уточняется, что на сегодняшний день закон предусматривает выплату суточных в командировках для сотрудников федеральных ведомств и внебюджетных фондов в размере 100 рублей.
Ранее российская версия журнала Forbes опубликовала рейтинг сотни богатейших госслужащих и депутатов России. Примечательно, что верхушку рейтинга самых богатых депутатов и госслужащих занимают представители региональных властей. В эфире НСН руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачёв объяснил это тем, что в регионах до сих пор рассматривают эти статусы, как показатель благополучия.
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