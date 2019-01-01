Авторские новости

Колташов: В ближайшее время мы увидим еще много посадок чиновников

12 июля22:00

Экономист Василий Колташов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели. 

1

Задержан замглавы Пенсионного фонда

Замглавы Пенсионного фонда России Алексея Иванова задержали по подозрению в получении взятки.

Василий Колташов: «Это удивительная история, думаю, еще получит свой разворот. Но пока очевидно одно. Высшая российская бюрократия стремится добиться большей управляемости и большей надежности всей системы. Идут большие изменения и то, что раньше было можно (чего там греха таить, взять взятку или получить много-много земельных участков, как это было в случае с Улюкаевым), теперь нельзя. Но только борьба с коррупцией не бывает по-настоящему эффективной, если она не опирается на некие нравственные стандарты. То есть, нужно, чтобы все общество изменилось. А это гораздо более сложная задача, чем кажется на первый взгляд. Ну а посадок, я думаю, в ближайшее время мы увидим еще много», - отметил Василий Колташов, общаясь с НСН

2

В ЦБ заявили, что ухода Visa и MasterCard из России в ближайшее время ждать не стоит

Центробанк заявил, что поправки в закон о национальной платежной системе не приведут к уходу Visa и MasterCard из России. В настоящее время в Госдуме находится законопроект, касающийся платежных систем, внесенный группой депутатов во главе с руководителем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым и принятый в первом чтении.

Василий Колташов: «Если не темнить и не прилипать к официальным заявлениям, то нужно сказать одно: Visa и MasterCard если и не уйдут из России, то будут очень сильно отодвинуты. И не только в России, а вообще в Евразии. Все эти западные системы будут отодвигаться не только картой «Мир», но и другими аналогичными проектами, которые будут реализовываться в ближайшие годы. А заявления о том, что Visa и MasterCard никак не пострадают я бы рассматривал, как временные заявления, которые носят успокаивающий характер. В ближайшие годы, прямо на наших глазах все изменится очень сильно», - заявил он НСН

3

Кудрин усомнился в оптимистичном прогнозе Минэкономразвития

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин усомнился в прогнозе Минэкономразвития о росте реальных располагаемых доходов населения в текущем году. Даже однопроцентный рост выглядит слишком оптимистично, - заявил Алексей Кудрин на заседании Совета Федерации. По его словам, «достижение даже этого скромного показателя будет проблематичным».

Василий Колташов: «Кудрина как будто подменили. Но, в данном случае, он прав. Для того, чтобы происходил реальный рост доходов населения, нужно, чтобы происходило повышение оплаты труда, и, в первую очередь, необходима ликвидация сверхнизких ставок по оплате труда. Нужно заставить платит в регионах хотя бы установленную законом минимальную зарплату, равную прожиточному минимуму. Но для того, чтобы это происходило, нужно чтобы государство подавало сигналы и нанимало сотрудников дорого. А то у нас учителя работают на две ставки и получают 20 тысяч рублей в месяц. Это – позор. Все должны работать на одну ставку, и не более, но получать хорошие деньги. Пока таких планов нет. Так что, в нынешних обстоятельствах колеблющейся нефти даже однопроцентный рост действительно кажется очень оптимистичным прогнозом», - подчеркнул Василий Колташов в эфире НСН

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ТЕГИ:Василий КолташовАвторские Новости

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