Колташов: В ближайшее время мы увидим еще много посадок чиновников
Экономист Василий Колташов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели.
Задержан замглавы Пенсионного фонда
Замглавы Пенсионного фонда России Алексея Иванова задержали по подозрению в получении взятки.
Василий Колташов: «Это удивительная история, думаю, еще получит свой разворот. Но пока очевидно одно. Высшая российская бюрократия стремится добиться большей управляемости и большей надежности всей системы. Идут большие изменения и то, что раньше было можно (чего там греха таить, взять взятку или получить много-много земельных участков, как это было в случае с Улюкаевым), теперь нельзя. Но только борьба с коррупцией не бывает по-настоящему эффективной, если она не опирается на некие нравственные стандарты. То есть, нужно, чтобы все общество изменилось. А это гораздо более сложная задача, чем кажется на первый взгляд. Ну а посадок, я думаю, в ближайшее время мы увидим еще много», - отметил Василий Колташов, общаясь с НСН.
В ЦБ заявили, что ухода Visa и MasterCard из России в ближайшее время ждать не стоит
Центробанк заявил, что поправки в закон о национальной платежной системе не приведут к уходу Visa и MasterCard из России. В настоящее время в Госдуме находится законопроект, касающийся платежных систем, внесенный группой депутатов во главе с руководителем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым и принятый в первом чтении.
Василий Колташов: «Если не темнить и не прилипать к официальным заявлениям, то нужно сказать одно: Visa и MasterCard если и не уйдут из России, то будут очень сильно отодвинуты. И не только в России, а вообще в Евразии. Все эти западные системы будут отодвигаться не только картой «Мир», но и другими аналогичными проектами, которые будут реализовываться в ближайшие годы. А заявления о том, что Visa и MasterCard никак не пострадают я бы рассматривал, как временные заявления, которые носят успокаивающий характер. В ближайшие годы, прямо на наших глазах все изменится очень сильно», - заявил он НСН.
Кудрин усомнился в оптимистичном прогнозе Минэкономразвития
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин усомнился в прогнозе Минэкономразвития о росте реальных располагаемых доходов населения в текущем году. Даже однопроцентный рост выглядит слишком оптимистично, - заявил Алексей Кудрин на заседании Совета Федерации. По его словам, «достижение даже этого скромного показателя будет проблематичным».
Василий Колташов: «Кудрина как будто подменили. Но, в данном случае, он прав. Для того, чтобы происходил реальный рост доходов населения, нужно, чтобы происходило повышение оплаты труда, и, в первую очередь, необходима ликвидация сверхнизких ставок по оплате труда. Нужно заставить платит в регионах хотя бы установленную законом минимальную зарплату, равную прожиточному минимуму. Но для того, чтобы это происходило, нужно чтобы государство подавало сигналы и нанимало сотрудников дорого. А то у нас учителя работают на две ставки и получают 20 тысяч рублей в месяц. Это – позор. Все должны работать на одну ставку, и не более, но получать хорошие деньги. Пока таких планов нет. Так что, в нынешних обстоятельствах колеблющейся нефти даже однопроцентный рост действительно кажется очень оптимистичным прогнозом», - подчеркнул Василий Колташов в эфире НСН.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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