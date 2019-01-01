Колташов: В ближайшее время мы увидим еще много посадок чиновников

Василий Колташов: «Кудрина как будто подменили. Но, в данном случае, он прав. Для того, чтобы происходил реальный рост доходов населения, нужно, чтобы происходило повышение оплаты труда, и, в первую очередь, необходима ликвидация сверхнизких ставок по оплате труда. Нужно заставить платит в регионах хотя бы установленную законом минимальную зарплату, равную прожиточному минимуму. Но для того, чтобы это происходило, нужно чтобы государство подавало сигналы и нанимало сотрудников дорого. А то у нас учителя работают на две ставки и получают 20 тысяч рублей в месяц. Это – позор. Все должны работать на одну ставку, и не более, но получать хорошие деньги. Пока таких планов нет. Так что, в нынешних обстоятельствах колеблющейся нефти даже однопроцентный рост действительно кажется очень оптимистичным прогнозом», - подчеркнул Василий Колташов в эфире НСН.

