Отсталая мода на мандат. Почему в регионах самые богатые депутаты и чиновники

Российская версия журнала Forbes опубликовала рейтинг сотни богатейших госслужащих и депутатов России. Специалисты проанализировали декларации о доходах чиновников за 2018 года и выяснили, что совокупный доход попавших в рейтинг российских депутатов и госслужащих составил порядка 71 млрд рублей.

Возглавил список депутат заксобрания Владимирской области и основатель группы компаний «Владимирский стандарт» Павел Антов, заработавший в прошлом году 9,97 млрд рублей. На второй строчке расположился депутат заксобрания Челябинской области и совладелец компании «Южуралзолото» Константин Струков, который задекларировал 4,46 млрд рублей. Замкнул тройку лидеров депутат Белгородской облдумы и хозяин кондитерской фабрики «Славянка» Сергей Гусев. Его семья за 2018 год заработала 2,84 млрд рублей.

Примечательно, что верхушку рейтинга самых богатых депутатов и госслужащих занимают представители региональных властей. В эфире НСН руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачёв объяснил это тем, что в регионах до сих пор рассматривают эти статусы, как показатель благополучия.

«Наиболее состоятельные представители региональных элит стремятся получить статусы, которые самых обеспеченных людей, живущих в Москве, уже не интересуют. В регионах это по-прежнему популярно и модно. Там отстают от общефедеральной политической моды, и руководители каких-то крупных компаний по-прежнему стремятся в заксобрание, по-прежнему считают, что это обязательный атрибут богатого человека. Может быть, они там не беднеют, может быть, даже становятся еще богаче или, во всяком случае, их жены становятся богаче. Но все-таки в основном они приходят уже с серьезными капиталами. До сих пор деньги — важный инструмент в региональной политике», — пояснил политолог.