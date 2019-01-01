Отсталая мода на мандат. Почему в регионах самые богатые депутаты и чиновники
Руководитель «Политической экспертной группы» рассказал НСН, почему представители региональных властей возглавили рейтинг богатейших госслужащих и парламентариев страны.
Российская версия журнала Forbes опубликовала рейтинг сотни богатейших госслужащих и депутатов России. Специалисты проанализировали декларации о доходах чиновников за 2018 года и выяснили, что совокупный доход попавших в рейтинг российских депутатов и госслужащих составил порядка 71 млрд рублей.
Возглавил список депутат заксобрания Владимирской области и основатель группы компаний «Владимирский стандарт» Павел Антов, заработавший в прошлом году 9,97 млрд рублей. На второй строчке расположился депутат заксобрания Челябинской области и совладелец компании «Южуралзолото» Константин Струков, который задекларировал 4,46 млрд рублей. Замкнул тройку лидеров депутат Белгородской облдумы и хозяин кондитерской фабрики «Славянка» Сергей Гусев. Его семья за 2018 год заработала 2,84 млрд рублей.
Примечательно, что верхушку рейтинга самых богатых депутатов и госслужащих занимают представители региональных властей. В эфире НСН руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачёв объяснил это тем, что в регионах до сих пор рассматривают эти статусы, как показатель благополучия.
«Наиболее состоятельные представители региональных элит стремятся получить статусы, которые самых обеспеченных людей, живущих в Москве, уже не интересуют. В регионах это по-прежнему популярно и модно. Там отстают от общефедеральной политической моды, и руководители каких-то крупных компаний по-прежнему стремятся в заксобрание, по-прежнему считают, что это обязательный атрибут богатого человека. Может быть, они там не беднеют, может быть, даже становятся еще богаче или, во всяком случае, их жены становятся богаче. Но все-таки в основном они приходят уже с серьезными капиталами. До сих пор деньги — важный инструмент в региональной политике», — пояснил политолог.
По его словам, при составлении партийных списков для выдвижения в руководящие органы на федеральном уровне предпочтение отдается не столь обеспеченным кандидатам, нежели миллионерам.
«Для федеральных руководящих органов все эти миллионеры не нужны. С ними лишние проблемы. Проблемы с амбициями, с управляемостью и так далее. Проще поставить на людей не столь обеспеченных, но системных, понятных, лояльных, управляемых», — отметил Константин Калачёв.
Собеседник НСН добавил, что хотя бизнес и политика разделены на федеральном уровне, в региональной политике бизнес по-прежнему решает многое, если не всё.
«В региональной политике у людей до сих пор есть желание самим представлять себя в законодательных и исполнительных органах власти, хотя на самом деле в других странах это делают профессиональные политики, в том числе из числа бывших пиарщиков тех самых обеспеченных людей. То есть бизнес во власти не представлен, бизнес готов помогать тем или иным политическим силам по идейным соображениям, но сами бизнесмены во власть не идут. А у нас идут по-прежнему. Это следствие нашей политической отсталости», — заключил политолог.
Отметим, что среди 100 самых обеспеченных и хорошо зарабатывающих чиновников и парламентариев России оказалось значительное число представителей Южного Урала и Пермского края. Также в рейтинг Forbes попали министр промышленности и торговли Денис Мантуров, вице-премьер Юрий Трутнев и гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей