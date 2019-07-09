Экономика

Составлен рейтинг самых богатых российских чиновников

9 июля11:47

Forbes опубликовал рейтинг сотни богатейших госслужащих и депутатов России.

Список возглавил основатель группы компаний «Владимирский стандарт», депутат заксобрания Владимирской области Павел Антов. В прошлом году он заработал 9,97 млрд рублей.

На второй строчке расположился совладелец компании «Южуралзолото» Константин Струков, который задекларировал 4,46 млрд рублей.

Замыкает тройку лидеров хозяин кондитерской фабрики «Славянка» , заседающий в Белгородской областной думе Сергей Гусев. Его семья за год заработала 2,84 млрд рублей.

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Как отмечает RT, в списке самых обеспеченных и хорошо зарабатывающих чиновников и парламентариев значатся министр промышленности и торговли Денис Мантуров, вице-премьер Юрий Трутнев и гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов.

Добавим, совокупный доход сотни самых богатых в прошлом году превысил $1,1 млрд, пишет Газета.ру.

Ранее НСН писала, что Минюст вводит понятие «вынужденная коррупция» и обещает за нее не наказывать.

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