Составлен рейтинг самых богатых российских чиновников

Как отмечает RT, в списке самых обеспеченных и хорошо зарабатывающих чиновников и парламентариев значатся министр промышленности и торговли Денис Мантуров, вице-премьер Юрий Трутнев и гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов.

Добавим, совокупный доход сотни самых богатых в прошлом году превысил $1,1 млрд, пишет Газета.ру.

Ранее НСН писала, что Минюст вводит понятие «вынужденная коррупция» и обещает за нее не наказывать.

