«Чиновничий патриотизм!»: Полка с российской техникой не привлечет покупателей

Ранее издание «Коммерсантъ» сообщило, что правительство России хочет ввести обязательный минимум ассортимента российской электроники в офлайн- и онлайн-магазинах. В Минпромторге уточнили, что конкретные группы товаров еще не определены, но речь идет о продукции, которая «в достаточном объеме производится в стране». По мнению участников рынка, это в первую очередь крупная бытовая техника. Шелищ усомнился, что такая идея принесет пользу.

«Я не встречал таких потребителей, которые, придя в магазин бытовой техники, чтобы купить холодильник или стиральную машину, обращались бы к продавцу с просьбой показать им именно отечественную продукцию. Потребителю нужен конкретный товар, который будет выполнять определенные задачи. В инициативе чиновников не вижу смысла. Это не новая тема, она возникла в Госдуме еще в начале 2023 года, депутат Татьяна Буцкая даже вносила соответствующий законопроект. Однако эта идея была без энтузиазма принята потребителями и заглохла. Чиновники пытаются отличиться, это их своеобразный патриотизм, который на самом деле должен состоять в том, чтобы создать в России условия для производства высококонкурентной бытовой техники и электроники. Повторюсь, потребителю нужен товар с лучшим соотношением “цена/качество”, а где он изготовлен, значения не имеет», — сказал Шелищ.

Собеседник НСН также объяснил, почему государство и общество заинтересованы в развитии отечественного производства.

«Если мы произвели товар, то понятно, что у нас в кармане есть деньги, которые мы заработали, пришли с ними в магазин и купили этот товар. Если же на полках в основном импортные товары, то возникает вопрос, где мы взяли деньги, чтобы их купить. А взяли мы их с проданных нефти и газа — доходы от сделки пошли не только в бюджет, но и перераспределились среди населения. Но в первую очередь, конечно, важно, чтобы наши граждане производили то, что продается в наших магазинах. Мы к этому пришли в сфере продовольственных товаров (до 90% — отечественная продукция, хотя оборудование, семенной материал, племенной скот, ветеринарные лекарства в значительной части импортные). Что же касается техники, у нас достаточно развито производство, например, холодильников, а отечественные ноутбуки и телефоны вряд ли мы сейчас сможем предложить. Если отечественная полка будет идеологически выдержанная, но пустая или с крайне скудным ассортиментом, то люди пойдут к другим полкам, потому что им нужен выбор», — подытожил он.

Ранее бывший министр экономики России Андрей Нечаев в разговоре с НСН назвал экзотическим предложение ввести кешбек на российскую технику.

