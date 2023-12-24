Доля отечественных ноутбуков на рынке РФ выросла до 10%

В 2022 году показатель составлял 3%. В начале 2023-го он вырос до 5%, а к концу года — до 10%. Ожидается, что по итогам следующего года доля отечественных ноутбуков составит 13-15%.

Наибольшим спросом пользуются модели в ценовом дипазоне 25-55 тысяч рублей. Потребителей привлекают приемлемые цены и наличие гарантии.

По данным газеты «Ведомости», в декабре ноутбуки подорожали на 7-10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средняя цена за модель составила 65-66 тысяч рублей, сообщает «Радиоточка НСН».

