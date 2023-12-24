Доля отечественных ноутбуков на рынке РФ выросла до 10%
В 2023 году доля продаж российских ноутбуков на отечественном рынке достигла 10%, пишет газета «Известия» со ссылкой на игроков отрасли.
В 2022 году показатель составлял 3%. В начале 2023-го он вырос до 5%, а к концу года — до 10%. Ожидается, что по итогам следующего года доля отечественных ноутбуков составит 13-15%.
Наибольшим спросом пользуются модели в ценовом дипазоне 25-55 тысяч рублей. Потребителей привлекают приемлемые цены и наличие гарантии.
По данным газеты «Ведомости», в декабре ноутбуки подорожали на 7-10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средняя цена за модель составила 65-66 тысяч рублей, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru