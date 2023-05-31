Экс-министр экономики назвал экзотикой идею кешбэка на российскую электронику

Ранее институт уполномоченного при президенте по защите прав предпринимателей представил президенту предложения по поддержке бизнеса. В числе инициатив - введение кэшбэка на российскую электронику, поддержка предприятий на приграничных территориях, разрешение не проведение внешних крипторасчетов.

«Если речь идет о том, что этот кешбек должно обеспечивать государство, то это довольно экзотичное предложение. Его еще нужно будет каким-то образом реализовать. Вопрос в том, какой будет процент. Если изначальная цена окажется сопоставима с импортными конкурентами, тогда едва ли будет взрывной рост спроса», - сказал Нечаев.

Он предложил свой вариант поддержки отечественного бизнеса.

«Есть гораздо более простые альтернативные предложения – например, снижать цену за счет целевых дотаций или льготных кредитов. В общем, это предложение из области экзотики, и самое главное, о каких размерах кешбека идет речь. Если это какие-то зримые доли цены – это одна ситуация, если это три процента – тогда я не думаю, что это сильно простимулирует рынок», - заключил собеседник.

Ранее председатель РОО «Содействие малому бизнесу» Янина Гришина в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» призвала вводить агентские обязанности для малого бизнеса в зависимости от направлений.