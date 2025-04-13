ВСУ атаковали объекты энергоинфраструктуры в Белгородской области

Минобороны России сообщило, что ВСУ за сутки дважды атаковали объекты энергоинфраструктуры в Белгородской области.

ВСУ атаковали два энергетических объекта в Краснодарском крае

Так, в результате одной из атак свыше 600 жителей Шебекинского округа остались без света.

Кроме того, лишились электроснабжения жители населенного пункта Степное в результате удара по энергообъекту «Красная Яруга» филиала ПАО «Россети Центр» — «Белгородэнерго». Из-за атаки произошел обрыв проводов в пролетах опор.

Ранее ВСУ атаковали два энергетических объекта в Краснодарском крае. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
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