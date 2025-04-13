ВСУ атаковали объекты энергоинфраструктуры в Белгородской области
13 апреля 202512:25
Минобороны России сообщило, что ВСУ за сутки дважды атаковали объекты энергоинфраструктуры в Белгородской области.
Так, в результате одной из атак свыше 600 жителей Шебекинского округа остались без света.
Кроме того, лишились электроснабжения жители населенного пункта Степное в результате удара по энергообъекту «Красная Яруга» филиала ПАО «Россети Центр» — «Белгородэнерго». Из-за атаки произошел обрыв проводов в пролетах опор.
Ранее ВСУ атаковали два энергетических объекта в Краснодарском крае. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru