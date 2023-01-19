«Четкие правила»: Юрист рассказал, как будут изымать имущество у уехавших россиян

Вице-спикер Госдумы РФ Анна Кузнецова предложила использовать имущество граждан, покинувших Россию, для решения проблем обеспечения жильем детей-сирот. О конфискации жилья у уехавших из России граждан, выступивших против политики государства, ранее говорили другие депутаты Госдумы. Идею продвигает спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Соловьев объяснил, что единственное жилье ни у кого забирать не будут.

«У нас есть судебная конфискация имущества, как дополнительная мера наказания для осужденных. В Уголовном кодексе есть два десятка статье, в основном коррупционной направленности, предусматривающих такой вид наказания. Подобная мера распространена во многих странах. Володин как раз говорил о конфискации у осужденных. Что имеет ввиду госпожа Кузнецова не знаю, но, думаю, тоже самое. Все-таки мы живем в правовом государстве, потому отнимать жилье, как после революции, не будут. Если законодатель посчитает необходимым дополнить перечень наказаний с конфискаций имущества, то для этого не нужно сложных манипуляций», - сказал Соловьев.