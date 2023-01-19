«Четкие правила»: Юрист рассказал, как будут изымать имущество у уехавших россиян
Депутатам не составит труда дополнить перечень наказаний с конфискацией имущества, сказал НСН доктор юридических наук Иван Соловьев.
Заслуженный юрист России Иван Соловьев в беседе с НСН заявил, что депутаты Госдумы без труда смогут дополнить перечень наказаний, предусматривающих конфискацию имущества.
Вице-спикер Госдумы РФ Анна Кузнецова предложила использовать имущество граждан, покинувших Россию, для решения проблем обеспечения жильем детей-сирот. О конфискации жилья у уехавших из России граждан, выступивших против политики государства, ранее говорили другие депутаты Госдумы. Идею продвигает спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Соловьев объяснил, что единственное жилье ни у кого забирать не будут.
«У нас есть судебная конфискация имущества, как дополнительная мера наказания для осужденных. В Уголовном кодексе есть два десятка статье, в основном коррупционной направленности, предусматривающих такой вид наказания. Подобная мера распространена во многих странах. Володин как раз говорил о конфискации у осужденных. Что имеет ввиду госпожа Кузнецова не знаю, но, думаю, тоже самое. Все-таки мы живем в правовом государстве, потому отнимать жилье, как после революции, не будут. Если законодатель посчитает необходимым дополнить перечень наказаний с конфискаций имущества, то для этого не нужно сложных манипуляций», - сказал Соловьев.
Собеседник НСН отметил, что единственное жилье изымать никто не будет.
«Подчеркну, что механизм и процедура должны соответствовать Конституции и законодательству. Мы все-таки цивилизованное общество. Недвижимость – это часть имущества, а в него входят и банковские счета, яхты и так далее. Есть четкие правила, в которых говорится, что единственное жилье не конфискуется, а также другие жизненно-необходимые вещи», - подчеркнул Соловьев.
Конфискация имущества за дискредитацию Вооруженных сил не будет эффективна, заявил в интервью НСН президент Союза адвокатов России Игорь Трунов. По его словам, пока закон будут принимать и одобрять, имущество будет переписано на третьих лиц.
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