Кузнецова предложила давать жилье сиротам за счет имущества покинувших Россию граждан

Зампред нижней палаты парламента озвучила свое предложение в ходе совещания по вопросу обеспечения жильем детей-сирот в Кемерове.

«Есть те, кто предал свою страну. Есть те люди, которые уехали из страны, есть те организации на территории России, собственниками которых являются люди из недружественных стран. Может быть, в поиске средств для жилья сирот обратиться и поискать ресурсы в этом направлении?» — отметила Кузнецова.

По словам вице-спикера, в этом блоке «накапливается тревожность». Однако власти не намерены отступать от решения этой задачи, пока «не будут сделаны серьезные шаги» и проблема не начнет «решаться теми темпами, которыми должна решаться».

Между тем СМИ сообщили, что в Госдуме начали готовить законопроект о конфискации имущества у ряда граждан, покинувших Россию после начала спецоперации на Украине. Ряд депутатов работают над этим вопросом, пишет Ura.ru. Тем не менее, профильные комитеты пока не получали соответствующих официальных поручений, отмечает РИА ФАН.

