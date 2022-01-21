«Пусть пугает буржуазию!» Прилепин выступил против перезахоронения Ленина
Политик и писатель объяснил, что «Ленин пугает западную либеральную обслугу в России», и именно поэтому его тело должно остаться на прежнем месте.
Сопредседатель партии «Справедливая Россия - За правду», писатель Захар Прилепин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» яростно осудил идею о перезахоронении тела Владимира Ленина.
Накануне депутат Мосгордумы, член федерального политкомитета партии «Яблоко» Сергей Митрохин заявил, что Владимира Ленина давно пора захоронить, причем не у Кремля, а рядом с его родственниками. По его мнению, «на самом почетном месте страны лежит человек, который за немецкие деньги осуществлял государственный переворот, захватывал власть и разогнал учредительное собрание, которое должно было сформулировать волю народа».
«Ленин - страшный сон буржуазии, мировых финансовых элит, ростовщиков, олигархата, вульгарных и оголтелых либералов, которые прямо или опосредованно обслуживают коллективный Запад - в отличие от Ленина, который ни у каких немцев денег не брал, но, напротив, вскоре после Брестского договора, сам же его и нарушил, направив войска не только на Киев, но и на Варшаву, желая вернуть в Советскую Россию все те земли, которые нынешние червивые «яблочники» готовы отдать кому угодно. Между прочим, выступления Ленина 1920 года о необходимости захвата Польши (и, значит, возвращения древних русских земель в СССР) - всё советское время не публиковали. Слишком уж «империалистично» всё это звучало», - объяснил Прилепин претензии депутата.
По его мнению, подобные предложения являются глупостью и не заслуживают внимания.
«И это вот «Яблоко», которое еле Крым признало, и не признаёт ДНР и ЛНР что-то там рот открывает. Ленин - это кого национальный поэт России. Сергей Есенин назвал: «Капитан земли». Когда всесилие ростовщического капитала и беспредел мировой олигархии будет хотя бы в России побеждено – тогда поговорим. А пока пусть Ленин пугает всю западную либеральную обслугу у нас в России, и держит сверхбогатых в тонусе. Спасибо, что помните, как говорится. Он вас тоже не любил», - добавил собеседник «Радиоточки НСН».
Попытки перезахоронить тело Владимира Ленина исходят от людей, которые враждебно настроены против России и ее народа, вождь захоронен в строгом соответствии с православными традициями, заявил депутат Госдумы Анатолий Вассерман в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» ранее.
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