«Пусть пугает буржуазию!» Прилепин выступил против перезахоронения Ленина

Сопредседатель партии «Справедливая Россия - За правду», писатель Захар Прилепин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» яростно осудил идею о перезахоронении тела Владимира Ленина.

Накануне депутат Мосгордумы, член федерального политкомитета партии «Яблоко» Сергей Митрохин заявил, что Владимира Ленина давно пора захоронить, причем не у Кремля, а рядом с его родственниками. По его мнению, «на самом почетном месте страны лежит человек, который за немецкие деньги осуществлял государственный переворот, захватывал власть и разогнал учредительное собрание, которое должно было сформулировать волю народа».

«Ленин - страшный сон буржуазии, мировых финансовых элит, ростовщиков, олигархата, вульгарных и оголтелых либералов, которые прямо или опосредованно обслуживают коллективный Запад - в отличие от Ленина, который ни у каких немцев денег не брал, но, напротив, вскоре после Брестского договора, сам же его и нарушил, направив войска не только на Киев, но и на Варшаву, желая вернуть в Советскую Россию все те земли, которые нынешние червивые «яблочники» готовы отдать кому угодно. Между прочим, выступления Ленина 1920 года о необходимости захвата Польши (и, значит, возвращения древних русских земель в СССР) - всё советское время не публиковали. Слишком уж «империалистично» всё это звучало», - объяснил Прилепин претензии депутата.