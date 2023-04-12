«Черти против музыкантов!»: Милонов защитил уличных артистов от чиновников
Виталий Милонов в эфире НСН раскритиковал сторонников запрета уличных музыкантов, потребовав не трогать «Питер Довлатова».
Губернатор Санкт-Петербурга не допустит «беспредела» в отношении уличных музыкантов, заявил в интервью НСН депутат Госдумы из Северной столицы Виталий Милонов.
С 1 мая в Петербурге вступает в силу регламент, согласно которому музыкантам надо будет согласовывать с властями уличные выступления. Город поделили на «тихие», «умеренные» и «громкие» зоны, ограничив время выступлений.
«Изначально идея была не очень умная, но этот вариант уже поспокойнее. Наш губернатор большой поклонник петербуржской музыки, поэтому уверен, что если будут сложности, он с удовольствием откликнется. Губернатор как раз предотвратил, что какие-то черти все это хотели вообще запретить, он очень сильно смягчил этот вариант. Они и мини-бары закрывали. Я хоть и человек не пьющий, могу с друзьями с удовольствием зайти, и бутер с килечкой - это отличная идея. А те, кто предлагали, оторвались от жизни. Они не петербуржцы и хотят провинциальную, в худшем смысле этого слова эстетику перенести на Петербург. Не надо! У нас Петербург Довлатова. Я уверен, что музыканты должны играть и беспредела не допустят», - сказал Милонов.
Он назвал «нормальными» ограничения по громкости и времени игры музыкантов, но не согласился с «цензурой».
«Я родился в центре Петербурга и могу сказать, что музыканты в 11-12 ночи уже мешают, поэтому ограничения до 10 вечера – это нормально, уровень громкости – тоже нормально. Никто не мешает вам исполнять, парни, я сам играл на гитаре в 1980-х в так называемой "трубе", это подземный переход под Невским. Я не был большим музыкантом, но помню – мы ходили на Рубинштейна, 13, в Рок-клуб ленинградский. Но чтобы кто-то нам разрешал? Мы боролись против того, чтобы была цензура Я думаю, что закон еще подсовершенствуется, потому что ничего хорошего не выйдет, если будут решать чиновники. Будет клюква и размазня. Надо, чтобы музыканты Питера могли спокойно прыгать», - заключил собеседник НСН.
Ранее Милонов говорил «Культурному гиду НСН», что его расстроила популярность в Петербурге спектакля с Ольгой Бузовой «Мужчина нарасхват». Он сравнил эту постановку с «чипсами», высказав мнение, что ходить в Питере на Бузову «это просто моветон».
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