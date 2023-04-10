«Некро-секси-спейс!»: Найк Борзов о «Торнадо» и космическом концерте
Группа «Торнадо» создает музыку на основе неизвестных песен Лаэртского, а московские зрители услышат кавер на песню о Гагарине, сказал в эфире НСН Найк Борзов.
Музыкант Найк Борзов в интервью НСН раскрыл подробности концерта, который пройдет в Москве в День космонавтики, 12 апреля, и рассказал о проекте «Торнадо», в котором он поет и играет на барабанах.
«На "Космическом концерте" я, скорее всего, сыграю кавер-версию на песню Пахмутовой и Добронравова "Поехали", посвященную Юрию Гагарину, она редко звучит на концертах, звучала раньше, а сейчас вообще не звучит. И еще будет ряд специально подобранных песен, которые каким-то образом связаны с космосом, которых у меня немало. У меня так программа выстроена, что в начале концерта человек вдыхает и только в конце выдыхает. Мы все находимся в таком общем красивейшем сексуальном космическом путешествии, почва уходит из-под ног, мозг отключается, включается только подсознание и эмоциональная составляющая», - сказал Найк.
По его словам, проект «Торнадо», куда также входят музыканты группы «Рада & Терновник», связан с творчеством Александра Лаэртского. При этом Борзов объяснил, почему стиль этого коллектива называется «некро-секси-спейс рок».
«Почему некро-секси-спейс? "Некро" - это потому что я беру у Александра Лаэртского практически неизвестные тексты из его ранних малоизвестных альбомов. Там Александр не занимался этим всем, – "Дети хоронят коня", "Сиськи в тесте" или "Х**, г**** и муравей", - там настоящая некро-романтика. На эти тексты мы пишем музыку. Почему "секси-спейс"? "Торнадо" мне нравится тем, что здесь универсальная минималистическая схема: есть бит и барабаны, рифф, бас, атмосфера, которую создает гитара, и сексуальное исполнение некро-романтических текстов. Схема замыкается, и мы втроем делаем весь этот массив», - отметил музыкант.
Борзов также рассказал историю появления «Торнадо».
«"Торнадо" образовались года три назад. Ежегодно проходит благотворительный вечер, где собираются неравнодушные музыканты и художники, весь сбор средств поступает Лаэртскому на реабилитацию после инсульта. С Александром мы знакомы давно, еще с 1980-х или 1990-х годов. Я выступаю на этих вечерах уже не первый год в разных видах, - и в акустике, и с другими группами. Моя студия находится радом с базой, где репетирует московская этно-психоделическая команда "Рада & Терновник". Ребята из этой группы, басист Николай "Лагранж" Котовский и гитарист Володя Анчевский, мы с ними задружились и возникла история. Я сначала думал еще про барабанщика, но на первую репетицию не смог прийти барабанщик, на которого мы рассчитывали, и я сам сел за барабаны. Мы начали сочинять, за первую репетицию написали пять песен, которые вошли в первый альбом 2021–го года. Несмотря на то, что группа создалась для одного выступления, она уже три года существует, в этом году у нас вышел новый альбом, сняли два клипа, движ происходит», - отметил Найк.
При этом он признался, что концерты «Торнадо» происходят хаотично.
«Мы не планируем выступления, у нас все происходит достаточно хаотично. Это проект чисто под настроение, однако в этом году мы уже два концерта сыграли, в январе и марте. Примерно за пару недель я понимаю, что мы хотим сыграть концерт, и звоню в клубы, с которыми дружу. Сейчас сводим мартовский концерт, на котором сыграли четыре новые песни и тоже хотим их издать. Посмотрим, будем ли мы их записывать в студии, будет видно», - заключил собеседник НСН.
Ранее Найк Борзов рассказал «Культурному гиду НСН», что является фанатом «Стартрека» и начал смотреть сериал о группе «Король и шут».
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