«Некро-секси-спейс!»: Найк Борзов о «Торнадо» и космическом концерте

Музыкант Найк Борзов в интервью НСН раскрыл подробности концерта, который пройдет в Москве в День космонавтики, 12 апреля, и рассказал о проекте «Торнадо», в котором он поет и играет на барабанах.

«На "Космическом концерте" я, скорее всего, сыграю кавер-версию на песню Пахмутовой и Добронравова "Поехали", посвященную Юрию Гагарину, она редко звучит на концертах, звучала раньше, а сейчас вообще не звучит. И еще будет ряд специально подобранных песен, которые каким-то образом связаны с космосом, которых у меня немало. У меня так программа выстроена, что в начале концерта человек вдыхает и только в конце выдыхает. Мы все находимся в таком общем красивейшем сексуальном космическом путешествии, почва уходит из-под ног, мозг отключается, включается только подсознание и эмоциональная составляющая», - сказал Найк.