«Никакого Авокадия!»: Милонов призвал запретить называть детей экзотическими именами
Депутат Госдумы заявил НСН, что имена Авокадий и Клеопатра навредят ребенку, так как над ним будут потешаться сверстники.
Зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов в интервью НСН предложил на законодательном уровне запретить называть детей слишком экзотическими именами.
Во вторник, 31 января, московский ЗАГС рассказал о самых необычных именах для новорожденных. Среди мальчиков в топ оригинальных имен попали Авокадий, среди девочек - Клеопатра, Тиффани и Бриллиант. По мнению Милонова, нестандартное имя навредит ребенку в будущем, так как над ним будут потешаться.
«Ну как можно назвать ребенка Авокадием или Клеопатрой? Это же издевательство какое-то. Это попытка как-то выпендриться. Но в силу утлости своего ума родители пытаются выпендриться на своих детях. Могут себя переименовать, но детям надо давать нормальные имена», — отметил он.
Милонов подчеркнул, что нужно на законодательном уровне запретить называть детей как попало.
«Если родители предлагают в ЗАГСе зарегистрировать такое имя, надо срочно вызывать карету скорой помощи проверить, не сошли ли они с ума. Если они алкоголики, наркоманы, тунеядцы, они могут любое имя придумать под воздействием этих веществ. И получится, они бесновались в танце Святого Витта и ребёнку так имя придумали. Может, у них зубы свело, а у них ребёнка имя такое будет», — сказал собеседник НСН.
Политик также отметил, что будь москвичи пообразованнее, они бы нашли имя красивее и более привычное русскому слуху.
«Есть много разных имен. И если бы эти люди имели хоть какое-нибудь образование, отличное от образования Полиграфа Полиграфовича Шарикова, то они могли бы выбрать более милое и имеющее хоть какой-то смысл имя. Можно всегда посмотреть в святцы и выбрать имя, которое тебе понравится. Это самый лучший способ выбирать имя для ребенка», — заключил он.
Ранее Липецкий ЗАГС сообщил, что самыми популярными именами с января по сентябрь 2022 года стали Ева и Алексей. А вот наиболее оригинальными стали имена Харитон, Себастьян, Дамир, Аврора, Оливия и Амалия, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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