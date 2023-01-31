«Никакого Авокадия!»: Милонов призвал запретить называть детей экзотическими именами

«Ну как можно назвать ребенка Авокадием или Клеопатрой? Это же издевательство какое-то. Это попытка как-то выпендриться. Но в силу утлости своего ума родители пытаются выпендриться на своих детях. Могут себя переименовать, но детям надо давать нормальные имена», — отметил он.

Милонов подчеркнул, что нужно на законодательном уровне запретить называть детей как попало.

«Если родители предлагают в ЗАГСе зарегистрировать такое имя, надо срочно вызывать карету скорой помощи проверить, не сошли ли они с ума. Если они алкоголики, наркоманы, тунеядцы, они могут любое имя придумать под воздействием этих веществ. И получится, они бесновались в танце Святого Витта и ребёнку так имя придумали. Может, у них зубы свело, а у них ребёнка имя такое будет», — сказал собеседник НСН.



Политик также отметил, что будь москвичи пообразованнее, они бы нашли имя красивее и более привычное русскому слуху.