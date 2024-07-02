«Повышает шансы»: Лето назвали подходящим периодом для поиска работы
Александр Ветерков заявил НСН, что в период отпусков появляется много вакансий-подработок, а 50% сотрудников при таком сценарии остаются на постоянной основе.
В период летних отпусков появляется много вакансий-подработок, а 50% сотрудников при таком сценарии остаются на постоянной основе, поэтому лето стоит рассматривать для смены компании, заявил заместитель генерального директора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков в интервью НСН.
«Традиционно считается, что летом довольно сложно трудоустроиться. На самом деле процесс поиска работы летом эффективнее практически во всех профессиях. У работодателей в период отпусков появляется достаточное количество вакансий, которые связаны с подработкой. При этом 50% людей, которые выходят на временную работу, остаются в данной компании. Они либо полностью переходят в эту компанию, либо совмещают со своей основной работой. Лето – это очень эффективный сезон с точки зрения поиска работы», - рассказал он.
При этом руководитель «Школы развития карьеры», HR-эксперт Гарри Мурадян отметил, что летом поиск может затянуться из-за отпусков руководителей отделов.
«Сезон отпусков может замедлять процесс найма, так как многие сотрудники компаний в это время отсутствуют, что может затягивать принятие решений по кандидатам. Однако в некоторых сферах, которые не связаны с офисной работой, летом может быть меньше конкуренции, так как многие соискатели уходят в отпуска. Это может повысить шансы на трудоустройство в таких областях, как розничная торговля, сфера услуг, сезонные работы и т.д. Поэтому летом важно активно искать работу, особенно в тех сферах, где традиционно больше вакансий в этот период, но быть готовым к более длительному процессу найма из-за сезона отпусков», - добавил собеседник НСН.
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