«Серьезный достаток»: Врачи и программисты в России начинают карьеру позже всех

Наталья Голованова заявила в эфире НСН, что чаще всего первая работа появляется у россиян в возрасте 18-21 года.

Врачи и программисты начинают строить карьеру позже других профессий, но достигают серьезного достатка, заявила глава Исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова в разговоре с НСН.

Около 66% россиян начинают зарабатывать еще до совершеннолетия, причем в 73% случаев первая работа не связана с той профессией, по которой человек работает сейчас, говорится в сообщении Минфина России.

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«Раннее начало работы – это палка о двух концах. По нашим данным, раньше всех начали трудиться россияне, которые сегодня работают официантами, курьерами, диспетчерами, а также курьеры. Они в среднем начинают работать в 15 лет. А самое позднее начало карьеры у врачей, фармацевтов и программистов. Врачи почти в 20 лет первый трудовой опыт получают, а программисты начинают в 19. Чуть раньше свою карьеру начинают дизайнеры, менеджеры по закупкам. Мы советуем осознаннее выбирать сферу деятельности и заниматься профориентацией», - отметила она.

По ее данным, 44% граждан начали свою карьеру до 18 лет, а чаще всего первая работа появляется у россиян в возрасте 18-21 года.

«Там, где люди пришли к серьезному достатку, их карьеры начались позже. При этом 44% россиян свою деятельность начали до совершеннолетия. Чаще всего россияне устраиваются на свою первую работу в возрасте от 18 до 21 года (42%), 36% начали деятельность в 14-17 лет, 6% - до 12 лет, 2% пробовали зарабатывать даже до 9 лет (собирали ягоды и так далее). Мужчины начинают работать раньше женщин, разница примерно в год», - рассказала собеседница НСН.

Российские работодатели в июле 2024 года опубликовали более 190 тысяч вакансий с зарплатой от 500 тысяч рублей. Среди опубликованных вакансий почти 50 тысяч приходятся на сферу информационных технологий. В розничной торговле – 28 тысяч вакансий, а в финансовом секторе – 27 тысяч. На доход от полумиллиона рублей могут рассчитывать директора по продажам, коммерческие директора, главный бухгалтер, директор конструкторского бюро, горный мастер, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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