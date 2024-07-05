«Серьезный достаток»: Врачи и программисты в России начинают карьеру позже всех

Врачи и программисты начинают строить карьеру позже других профессий, но достигают серьезного достатка, заявила глава Исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова в разговоре с НСН.

Около 66% россиян начинают зарабатывать еще до совершеннолетия, причем в 73% случаев первая работа не связана с той профессией, по которой человек работает сейчас, говорится в сообщении Минфина России.