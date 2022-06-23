«Черт в деталях»: Психиатр указал на опасность доступа МВД к данным о здоровье водителей
Новый узковедомственный подход навредит общему делу и безопасности граждан, заявил в эфире НСН Владимир Менделевич.
Если МВД разрешат запрашивать доступ у медучреждений ко всем данным о здоровье водителей, в частности о психическом, то люди из страха перестанут обращаться к врачам, что приведет к увеличению граждан с психическими расстройствами, заявил профессор Казанского государственного медицинского университета, психиатр Владимир Менделевич в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Накануне в Госдуму внесли законопроект об обмене информацией между медучреждениями и МВД для своевременного отстранения водителей от управления автомобилями, если у них появились противопоказания к вождению. Владимир Менделевич назвал такую инициативу крайне неэтичной.
«Сегодня противопоказания для вождения крайне широкие. Например, любой невроз. Это невротическое расстройство, легкие стрессовые состояния, связанные с какими-то психологическими травмами. Если человек один раз обратился по этому поводу, то эти данные с нас запросят МВД. Считаю, что это абсолютно нерационально, антимедицински и неэтично. Этот законопроект приведет к тому, что люди, которые имеют психическое расстройство, не будут обращаться к специалистам. В обществе будет нарастать количество людей, у которых не вылечены такие расстройства, в том числе с агрессивными тенденциями. Этот узковедомственный подход навредит общему делу и безопасности граждан», - сказал Менделевич.
По его словам, новый законопроект нарушает понятие врачебной тайны. Также Менделевич допустил, что данные водителей вряд ли нужны МВД только для ограничения в вождении людей с противопоказаниями.
«В законопроекте в очередной раз ставят вопрос со стороны МВД о слиянии баз, чтобы они имели доступ ко всей медицинской документации, которая есть у психиатра. Не знаю, с какой целью будут использоваться эти данные. Только ли для того, чтобы ограничивать вождение людей с противопоказаниями или еще и для других целей. В медицине существует понятие врачебной тайны. Мы не имеем права разглашать эти данные, это неправильный подход. Как всегда, черт скрывается в деталях», - указал Менделевич.
Кроме того, психиатр рассказал, что по истечении пяти лет ремиссии любого заболевания, человек вновь может иметь возможность водить машину.
«Не понятно, чем человек опасен и почему он не имеет права получить разрешение на вождение, если он когда-то перенес невротическое расстройство. Но мне кажется, что МВД давно делает такие законы, чтобы на всякий пожарный иметь всю психиатрическую базу. Это не правильный путь. Нет ни одного медицинского противопоказания, которое навсегда бы закрыло возможность управлять транспортным средством. Годами человек страдает шизофренией, но через пять лет ремиссии его состояния он может быть снят с учета и по закону иметь право водить машину. То же самое касается любого заболевания», - резюмировал Менделевич.
На сегодняшний день сотрудник Госавтоинспекции при выдаче водительских удостоверений не может проверить достоверность предъявленной медсправки. Согласно новому законопроекту, информация о медицинских противопоказаниях при выдаче прав будет в доступе у ГИБДД. Поэтому инспектор сможет узнать, в частности, не состоит ли водитель с выданной медицинской справкой на учете у нарколога или психиатра.
Так, если у водителя выявят ограничения для управления автомобилем, ранее выданная медсправка аннулируется, и ему в течение двух месяцев необходимо будет пройти медкомиссию. Если противопоказания подтвердятся, информация будет внесена в реестр, а выданное ранее водительское удостоверение аннулируют.
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