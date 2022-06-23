«Черт в деталях»: Психиатр указал на опасность доступа МВД к данным о здоровье водителей

Накануне в Госдуму внесли законопроект об обмене информацией между медучреждениями и МВД для своевременного отстранения водителей от управления автомобилями, если у них появились противопоказания к вождению. Владимир Менделевич назвал такую инициативу крайне неэтичной.

«Сегодня противопоказания для вождения крайне широкие. Например, любой невроз. Это невротическое расстройство, легкие стрессовые состояния, связанные с какими-то психологическими травмами. Если человек один раз обратился по этому поводу, то эти данные с нас запросят МВД. Считаю, что это абсолютно нерационально, антимедицински и неэтично. Этот законопроект приведет к тому, что люди, которые имеют психическое расстройство, не будут обращаться к специалистам. В обществе будет нарастать количество людей, у которых не вылечены такие расстройства, в том числе с агрессивными тенденциями. Этот узковедомственный подход навредит общему делу и безопасности граждан», - сказал Менделевич.

По его словам, новый законопроект нарушает понятие врачебной тайны. Также Менделевич допустил, что данные водителей вряд ли нужны МВД только для ограничения в вождении людей с противопоказаниями.

«В законопроекте в очередной раз ставят вопрос со стороны МВД о слиянии баз, чтобы они имели доступ ко всей медицинской документации, которая есть у психиатра. Не знаю, с какой целью будут использоваться эти данные. Только ли для того, чтобы ограничивать вождение людей с противопоказаниями или еще и для других целей. В медицине существует понятие врачебной тайны. Мы не имеем права разглашать эти данные, это неправильный подход. Как всегда, черт скрывается в деталях», - указал Менделевич.