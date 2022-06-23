Правительство предложило передавать в МВД данные об изменениях в состоянии здоровья водителей
Правительство России внесло в Госдуму законопроект о совершенствовании обмена данными о состоянии здоровья водителей между МВД и Минздравом. Проект опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.
Как отмечают авторы документа, сейчас ведомства не передают друг другу эту информацию, и граждане с противопоказаниями для работы водителем продолжают управлять транспортом, пока не истечет срока действия прав. Нововведение позволит своевременно отстранять от управления транспортными средствами автомобилистов с медицинскими противопоказаниями.
«В течение последних пяти лет подразделениями Госавтоинспекции на основании судебных решений о прекращения права на управление транспортными средствами лицам, имеющими заболевания, препятствующие безопасному управлению транспортными средствами, были аннулированы более 105,4 тысячи водительских удостоверений. Указанное создает угрозу безопасности дорожного движения, жизни и здоровью граждан», – отмечается в пояснительной записке к законопроекту.
Документ предлагает изменить подходы к прохождению внеочередного обязательного медосвидетельствования. Предполагается, что информацию о противопоказаниях, выявленных у водителя во время медосмотра, будут вносить в федеральный реестр документов Единой информационной системы в сфере здравоохранения, и гражданина будут направлять на внеочередное освидетельствование у профильного врача.
Если наличие противопоказаний для вождения подтвердится, выданное ранее гражданину медицинское заключение аннулируется и выдается новое, о котором следует сообщать в МВД. В случае неявки водителя на внеочередное медосвидетельствование, выданное до этого заключение также будет аннулировано, данные об этом внесут в реестр и передадут в МВД.
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