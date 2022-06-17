ГИБДД подготовит пакет изменений для получения водительских прав

«Ряд изменений, которые готовятся нашим профильным подразделением, они только в разработке и обсуждаются в том числе с профессиональным сообществом. Поэтому говорить о готовом продукте пока не приходится», — цитирует Понарьина РИА Новости.

По словам замначальника ГИБДД, «подвижки» в части изменений ожидаются в этом году, пишет Ura.ru.

Ранее юрист Иван Соловьев сообщил, что МВД готовит поправки, ужесточающие условия получения водительских прав. Изменения касаются прав категории D: их смогут получить только водители с опытом управления легковым или грузовым автомобилем не менее года, пишет РИА ФАН. Кроме того, планируется, что иностранцам разрешат обменять национальные права на документ российского образца в течение года после получения вида на жительство.

