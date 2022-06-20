Автомобиль сбил пешеходов на переходе на Боровском шоссе в Москве
Автомобиль врезался в пешеходов на пешеходном переходе в Москве. Как сообщает Дептранс столицы в своём Telegram-канале, ДТП произошло на Боровском шоссе.
«На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего выясняются», - добавили в ведомстве.
Источник ТАСС в правоохранительных органах рассказал, что водитель такси проехал на запрещающий сигнал светофора, по предварительным данным, пострадали три человека.
Ранее в Москве иномарка сбила пешехода, переходившего дорогу на запрещающий сигнал светофора, источник РИА Новости утверждает, что автомобилем управляла супруга композитора и певца Аркадия Укупника.
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