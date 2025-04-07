Депутат Госдумы и многократный победитель интеллектуальных игр Анатолий Вассерман в интервью НСН дал советы, как избавиться от мата, заверив, что сам уже не ругается.

Ранее в Госдуме предложили увеличить штрафы за нецензурную брань в общественных местах в десять раз, до 10 тысяч рублей. Вассерман высказал мнение, что бороться с матом эффективнее разъяснениями, чем штрафами.