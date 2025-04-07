Вассерман рассказал, как пять программисток отучили его от мата

Анатолий Вассерман рассказал в эфире НСН, как заменял мат заковыристыми выражениями, а также вспомнил руководство программистками, научившее его ругаться цензурно.

Депутат Госдумы и многократный победитель интеллектуальных игр Анатолий Вассерман в интервью НСН дал советы, как избавиться от мата, заверив, что сам уже не ругается.

Ранее в Госдуме предложили увеличить штрафы за нецензурную брань в общественных местах в десять раз, до 10 тысяч рублей. Вассерман высказал мнение, что бороться с матом эффективнее разъяснениями, чем штрафами.

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«Главным средством борьбы с матом должно быть разъяснение о том, что материться на каждом шагу по поводу и без повода - это примерно то же самое, что постоянно пересаливать еду. В конце концов ты ее привыкаешь пересаливать настолько, что перестаешь чувствовать собственный вкус еды, – я много лет страдал этим. Я считаю, что главная проблема мата в том, что он обедняет нашу речь. Матерящийся человек лишает себя возможности выразить эмоции и душевное напряжение. Это очень хорошо видно на примере США, где мат практически стал нормой речи и видно, что американцы практически не в состоянии выразить особо сильные эмоции», - сказал депутат.

Вассерман заверил, что не позволяет себе ругаться в Госдуме, посоветовав, как избавиться от этой привычки.

«Я сам себе давным-давно ничего не позволяю. С 1979 по 1986 год я руководил коллективом из пяти программисток женского пола и приучил себя ругаться вполне цензурно. Кроме того, в моем окружении крайне редко появляются люди, которые матом не ругаются, а "разговаривают на нем", они умеют выражать свое мнение иными способами. Лев Николаевич Толстой в бытность артиллеристским поручиком попытался отучить рядовой состав от мата, предлагая им смешные замены. Кончилось это тем, что они стали считать его особо изощренным матершинником, употребляющим такие слова, что, крестьянам и не понять. Отучиться от ругани можно только самостоятельно. Я, например, довольно долго пользовался таким приемом: использовал известные крепкие выражения, но опускал в них запретные слова. Потом стал придумывать заковыристые выражения с понятной сутью, но опять же без чего-либо неприемлемого. Процесса не помню, но это вполне посильно», - заключил собеседник НСН.
Путин: Никогда не слышал мат ни от отца, ни от мамы

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что мат является частью русского языка, а бороться с ним можно, повышая общую культуру и культуру речи, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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