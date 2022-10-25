Депутат объяснил новую ругань Соловьёва «осенним обострением»
Председатель комиссии по социальной защите и здравоохранению гордумы Екатеринбурга Константин Киселев заявил, что ему не очень понятно, почему телеведущий Владимир Соловьёв вновь без повода обрушился на жителей Свердловской области, сообщает NEWS.ru.
Комментируя высказывания журналиста, назвавшего жителей Екатеринбурга и области «мразями», «бесами» и «сатанистами», он предположил, что причиной подобного поведения является «осеннее обострение».
Киселев отметил, что считает ниже собственного достоинства отвечать на выпады телеведущего, однако призвал его определиться с идеологической принадлежностью после слов о «либерастне мерзотной».
«Если обратиться к азам политической аналитики, мы поймем, что у либерализма есть три антипода — правый экстремизм, левый экстремизм и традиционализм. Пусть Соловьёв определится, кто он? Правый экстремист, левый экстремист, традиционалист в классическом смысле», — призвал парламентарий.
Ранее поэт, певец и композитор Александр Новиков заступился за екатеринбуржцев и за губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, заявив, что Соловьёв должен особенно следить за своим языком, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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