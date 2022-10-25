Депутат объяснил новую ругань Соловьёва «осенним обострением»

Комментируя высказывания журналиста, назвавшего жителей Екатеринбурга и области «мразями», «бесами» и «сатанистами», он предположил, что причиной подобного поведения является «осеннее обострение».

Киселев отметил, что считает ниже собственного достоинства отвечать на выпады телеведущего, однако призвал его определиться с идеологической принадлежностью после слов о «либерастне мерзотной».

«Если обратиться к азам политической аналитики, мы поймем, что у либерализма есть три антипода — правый экстремизм, левый экстремизм и традиционализм. Пусть Соловьёв определится, кто он? Правый экстремист, левый экстремист, традиционалист в классическом смысле», — призвал парламентарий.

Ранее поэт, певец и композитор Александр Новиков заступился за екатеринбуржцев и за губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, заявив, что Соловьёв должен особенно следить за своим языком, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».