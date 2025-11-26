«Самая дорогая информация сегодня – это аналитика. Бестолковые данные никому не нужны, что с ними потом делать? Интерес к данным сегодня огромный. Люди зачастую «заказывают» даже сами на себя посмотреть, нет ли там чего такого. Уже есть автоматизированные системы, где сервера заряжены на взлом, вы можете купить целый бизнес сегодня. Данные на черном рынке покупают все подряд. Но иногда и закупать не нужно. С 2022 года у нас выросло число утечек. Например, утечки у служб доставок. Это бесплатные данные о том, где проживает человек. Украинские хакеры последние несколько лет активно долбят по нашим серверам, взломы участились. Надо помнить, что воровство данных еще ничего не гарантирует мошенникам. Они получают информацию, а потом взаимодействуют с человеком, чтобы заставить его перевести деньги или еще что-то. Но я думаю, что у нас через пару лет уже будет броня, никто не будет уже вестись на это», - рассказал он.

Зарубежные хакеры воспринимают российские компании как законную цель, что стимулирует повышать безопасность данных, дополнительно подталкивает к этому и Роскомнадзор, сказал в беседе с НСН глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.

