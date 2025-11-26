Черный заказ: Откуда в интернете информация для «пробива» человека
Интерес к данным сегодня огромный, уже есть автоматизированные системы, где сервера заряжены на взлом, заявил НСН Александр Варской.
Мошенники получают информацию для «пробива» человека зачастую бесплатно из-за громких утечек, затем этими данными можно пользоваться для шантажа или продавать их в сумме с другими, заявил российский хакер Александр Варской в беседе с НСН.
Средняя стоимость персональных данных на теневом рынке продолжает расти, за год этот показатель прибавил почти 5%. При этом каждое пятое объявление предлагает услуги по сбору полного досье на человека, а каждое четвертое является мошенническим, когда, получив деньги, его автор просто исчезает. Цены «пробива» варьируются от нескольких сотен до десятков тысяч рублей, достигая 120 тыс. руб. за детализацию звонков с привязкой к геолокации, пишет «Коммерсант». Варской отметил, что мошенники зачастую получают данные и бесплатно.
«Самая дорогая информация сегодня – это аналитика. Бестолковые данные никому не нужны, что с ними потом делать? Интерес к данным сегодня огромный. Люди зачастую «заказывают» даже сами на себя посмотреть, нет ли там чего такого. Уже есть автоматизированные системы, где сервера заряжены на взлом, вы можете купить целый бизнес сегодня. Данные на черном рынке покупают все подряд. Но иногда и закупать не нужно. С 2022 года у нас выросло число утечек. Например, утечки у служб доставок. Это бесплатные данные о том, где проживает человек. Украинские хакеры последние несколько лет активно долбят по нашим серверам, взломы участились. Надо помнить, что воровство данных еще ничего не гарантирует мошенникам. Они получают информацию, а потом взаимодействуют с человеком, чтобы заставить его перевести деньги или еще что-то. Но я думаю, что у нас через пару лет уже будет броня, никто не будет уже вестись на это», - рассказал он.
Зарубежные хакеры воспринимают российские компании как законную цель, что стимулирует повышать безопасность данных, дополнительно подталкивает к этому и Роскомнадзор, сказал в беседе с НСН глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Ярмольник, Снигирь и Цыганов выступили в защиту актрисы Тарасовой
- «Не ремонтировали с XVI века»: Деревня Боловино завязла в грязи
- Прокурор запросил для Тарасовой условный срок по делу о контрабанде наркотиков
- Рябков предупредил об обострении ситуации в случае отказа США от ДСНВ
- «Чао, пупсик!»: Милонов назвал, каким артистам не простят отъезд из России
- Огонь зимней Олимпиады-2026 зажгли в Греции
- Укулеле и флейта: Какой музыкальный инструмент подарить на Новый год
- Черный заказ: Откуда в интернете информация для «пробива» человека
- «Пупупу»: Портал «Грамота.ру» назвал претендентов на звание «Слово года-2025»
- Россиянам рассказали, где можно наткнуться на нелегальную «ювелирку»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru