Роскомнадзор заявил о 50 млн утекших записей персональных данных с начала года

Число выявленных утечек персональных данных в России сократилось с начала 2025 года. Об этом рассказал журналистам глава Роскомнадзора Андрей Липов.

Он напомнил, что в 2024 году было зафиксировано 135 фактов утечек с 710 млн записей.

«А в 2025 году, на сегодняшний день, 103 факта утечек и 50 миллионов записей соответственно», - указал Липов.

Глава Роскомнадзора связал положительную тенденцию с тем, что компании ужесточили внутренние принципы работы и вкладываются в защиту.

Между тем эксперт по кибербезопасности Сергей Белов заявил, что утечки данных в России остаются хронически высокими, пишет 360.ru.

