Официальные офлайн магазины ювелирных изделий в РФ никогда не предложат покупателю что-то иное под видом драгметаллов, а вот на маркетплейсы действительно могут попадать нелегальные изделия преимущественно из серебра. Об этом НСН рассказал исполнительный директор Ассоциации «Гильдия ювелиров» Владимир Збойков.

Общественники хотят убедить федеральные власти ужесточить регулирование онлайн-продаж ювелирных изделий. Это требуется для борьбы с теневым сегментом, годовой оборот которого достигает 26,6 млрд рублей, сообщает «Коммерсант». Речь об изделиях, продающихся с фейковыми регистрационными номерами под видом бижутерии или личных вещей физлиц. Збойков рассказал, что ужесточать законодательство уже некуда.

«У нас законодательство в сфере оборота ювелирных изделий уже настолько ужесточено, что его уже некуда ужесточать. Оно очень строгое во всех отношениях. Сейчас просто дооформляются те нормы, которые ранее обсуждались. Ничего нового здесь не появится. Но, думаю, что в целом по стране до 30% продаж "ювелирки" идет онлайн. Может быть, в каких-то регионах эта цифра достигает 40%», - рассказал он.

При этом Збойков отметил, что российские поставщики никогда не станут обманывать покупателей, предлагая им что-то иное, если заявлен драгоценный металл.

«Если речь идет о российских поставщиках, то за бижутерию никто ювелирные изделия не выдает. У нас есть определенный сегмент рынка, который связан с полулегальным ввозом ювелирных изделий преимущественно из серебра. Наверное, на каких-то маркетплейсах можно встретить зарубежных поставщиков, которые такое предлагают. Где-то им удобнее ввозить как бижутерию, где-то, может, вообще без всякого оформления. Вот эти изделия могут попадать на маркетплейсы. Часто они попадают от физических лиц. Но если человек покупает в каком-то официальном офлайн-магазине, не на каких-то развалах, то никто ему бижутерию вместо изделий из драгоценных металлов никогда не предложит», - отметил он.

Собеседник НСН напомнил, что проблемы с неофициальным ввозом украшений из серебра могут быть, так как не во всем мире к серебру относятся как драгоценному металлу.

"По российскому законодательству изделия из серебра являются ювелирными, но так не во всех странах и не во всем мире контроль за оборотом изделий из серебра такой же, как у нас. Серебро в 82 раза дешевле золота. На основании этого можно было бы еще более упростить оборот изделий из серебра. Но когда речь, особенно в СМИ, заходит о каких-то массовых подделках, то никаких подделок на самом деле нет", - подытожил он.

