Черный пиар: Популярность Telegram в Европе побила рекорды после ареста Дурова

Тем временем вслед за российской стороной доступ к консульским услугам задержанному потребовали предоставить ОАЭ (Дуров также является гражданином этой страны).

«ТЕЛЕГА» НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ

Вместе с тем арест в какой-то степени на руку основателю Telegram — популярность мессенджера увеличилась в ряде стран, в том числе во Франции и США, сообщил портал TechCrunch. Так, увеличилось количество загрузок приложения, мессенджер поднялся с 18-й на 8-ю позицию в рейтинге лучших приложений США (без учета игр), что стало самым высоким показателем как минимум с 1 января 2023 года. В рейтинге соцсетей в США Telegram занял второе место.

Во Франции Telegram стал лидером в категории «Социальные сети» в App Store и третьим по популярности приложением в стране.

В ЛИЧКУ НЕ ПОЛЕЗУТ

Популярность популярностью, но как быть с переписками, задались вопросом простые пользователи мессенджера. Волнения поспешил развеять директор факультета медиа университета «Синергия» Александр Анучкин. По его мнению, абсолютному большинству россиян переживать незачем — безобидные личные переписки Западу не нужны.

«Личные чаты, каналы с мемами, новостями и кулинарными рецептами западные спецслужбы не интересуют. Если удар по русскоязычному сегменту и будет нанесен, то нацелен он будет прежде всего на анонимные военные каналы, на каналы, пропагандирующие традиционные ценности и ведущие непримиримую борьбу с западными дискурсами. В перехвате контроля заинтересованы и спецслужбы Украины, и ЕС, и США. Последние – не только в контексте СВО, у них на носу президентские выборы, а в Telegram собирается внушительная аудитория сторонников Трампа. Главный вывод для России: нам нужно создать полностью суверенный мессенджер для нужд армии и спецслужб. Вторым шагом – сделать новую платформу для простых граждан», — заявил он НСН.

Анучкин также назвал большим мифом приватность Telegram.