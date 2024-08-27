Черный пиар: Популярность Telegram в Европе побила рекорды после ареста Дурова
Западные спецслужбы не коснутся личных переписок рядовых пользователей Telegram — под угрозу попадут материалы, затрагивающие интересы государств или транснационального бизнеса, считают эксперты.
Французские полицейские отпустили после допроса телохранителя и спутницу основателя Telegram Павла Дурова. Они были задержаны вместе с Дуровым в парижском аэропорту. Об этом сообщила газета Le Figaro.
При этом самому 39-летнему создателю Telegram официально продлили арест до 28 августа. По словам представителей прокуратуры Парижа, это сделано с учетом процедуры, применяемой в связи с преступлениями, связанными с организованной преступностью.
Напомним, французские правоохранители открыли дело против Дурова 8 июля 2024 года. Ему предъявлено обвинение в 12 преступлениях, в частности, объединении злоумышленников, предоставлении услуг криптологии для обеспечения функций конфиденциальности без соответствующего заявления, соучастии в администрировании онлайн-платформы, позволяющей выполнять незаконные транзакции, распространении изображений несовершеннолетнего педофильского характера, соучастии в приобретении и транспортировке наркотиков, соучастии в мошенничестве организованной группой. Дурову может грозить до 20 лет тюрьмы.
Тем временем вслед за российской стороной доступ к консульским услугам задержанному потребовали предоставить ОАЭ (Дуров также является гражданином этой страны).
«ТЕЛЕГА» НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ
Вместе с тем арест в какой-то степени на руку основателю Telegram — популярность мессенджера увеличилась в ряде стран, в том числе во Франции и США, сообщил портал TechCrunch. Так, увеличилось количество загрузок приложения, мессенджер поднялся с 18-й на 8-ю позицию в рейтинге лучших приложений США (без учета игр), что стало самым высоким показателем как минимум с 1 января 2023 года. В рейтинге соцсетей в США Telegram занял второе место.
Во Франции Telegram стал лидером в категории «Социальные сети» в App Store и третьим по популярности приложением в стране.
В ЛИЧКУ НЕ ПОЛЕЗУТ
Популярность популярностью, но как быть с переписками, задались вопросом простые пользователи мессенджера. Волнения поспешил развеять директор факультета медиа университета «Синергия» Александр Анучкин. По его мнению, абсолютному большинству россиян переживать незачем — безобидные личные переписки Западу не нужны.
«Личные чаты, каналы с мемами, новостями и кулинарными рецептами западные спецслужбы не интересуют. Если удар по русскоязычному сегменту и будет нанесен, то нацелен он будет прежде всего на анонимные военные каналы, на каналы, пропагандирующие традиционные ценности и ведущие непримиримую борьбу с западными дискурсами. В перехвате контроля заинтересованы и спецслужбы Украины, и ЕС, и США. Последние – не только в контексте СВО, у них на носу президентские выборы, а в Telegram собирается внушительная аудитория сторонников Трампа. Главный вывод для России: нам нужно создать полностью суверенный мессенджер для нужд армии и спецслужб. Вторым шагом – сделать новую платформу для простых граждан», — заявил он НСН.
Анучкин также назвал большим мифом приватность Telegram.
«Не стоит думать, что мы, удаляя сообщения в переписке или чате, удаляем их навсегда. Криминальные воротилы прекрасно это знают. Речь идет о глобальном переделе “рынка свободы слова”. Свобода возможна в определенных рамках, но не там, где она затрагивает интересы государств или транснационального бизнеса. В частном порядке – говори все, что хочешь. Решил транслировать свои мысли на большую аудиторию – будь готов, что за тобой придут», — подчеркнул эксперт.
В Госдуме также сочли, что российским госорганам отказываться от Telegram пока рано, сообщило издание «Коммерсант». Однако опрошенные СМИ представители фракций полагают, что защитить мессенджер от внешнего воздействия все же следовало бы. Хотя новых вводных по работе с приложений пока нет, заявил источник издания, близкий к администрации президента.
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