Арест Дурова назвали потенциальным оружием против России через данные Telegram

Эксперт по кибербезопасности Игорь Бедеров в беседе с «Газетой.Ru» предположил, что арест Павла Дурова во Франции может дать Европолу доступ к данным на серверах Telegram, включая переписку российских чиновников. Это может привести к утечке информации, сравнимой с информационной атакой на Россию.

Бедеров отметил, что причиной ареста может быть отказ Telegram сотрудничать с правительствами и спецслужбами, включая европейские. Если Дуров изменит свою позицию в обмен на освобождение, Европол сможет расшифровать данные с серверов Telegram в Нидерландах. В результате часть переписки российской элиты может оказаться в сети.

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Эксперт также выразил сомнения относительно безопасности приватных чатов в Telegram, которые, по его словам, могут храниться на серверах, несмотря на заявления компании. На этом фоне удаление переписок, к которому, как утверждается, начали призывать российских чиновников после ареста Дурова, выглядит логично.

Бедеров подчеркнул, что утечка сообщений из Telegram могла бы оказать серьезное воздействие на российскую элиту, так как этот мессенджер долгое время считался надежным средством для конфиденциального общения, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Алексей Зотов
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