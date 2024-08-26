Арест Дурова назвали потенциальным оружием против России через данные Telegram

Эксперт по кибербезопасности Игорь Бедеров в беседе с «Газетой.Ru» предположил, что арест Павла Дурова во Франции может дать Европолу доступ к данным на серверах Telegram, включая переписку российских чиновников. Это может привести к утечке информации, сравнимой с информационной атакой на Россию.

Бедеров отметил, что причиной ареста может быть отказ Telegram сотрудничать с правительствами и спецслужбами, включая европейские. Если Дуров изменит свою позицию в обмен на освобождение, Европол сможет расшифровать данные с серверов Telegram в Нидерландах. В результате часть переписки российской элиты может оказаться в сети.