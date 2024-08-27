На Amazon появились футболки с призывом освободить Дурова

За футболку с надписью «свободу Дурову; конфиденциальность – не преступление» просят 18,87 долларов. Также в продаже есть майки, толстовки и худи.

До этого футболки с надписью #FreeDurov появились в продаже в российском маркетплейсе Wildberries.

Ранее стало известно, что Telegram-каналы используют хештег FREEDUROV в поддержку создателя мессенджера, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

