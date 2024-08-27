На Amazon появились футболки с призывом освободить Дурова

На крупнейшем в США маркетплейсе Amazon появились в продаже футболки с призывом отпустить создателя Telegram Павла Дурова из-под стражи, сообщает РИА Новости.

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За футболку с надписью «свободу Дурову; конфиденциальность – не преступление» просят 18,87 долларов. Также в продаже есть майки, толстовки и худи.

До этого футболки с надписью #FreeDurov появились в продаже в российском маркетплейсе Wildberries.

Ранее стало известно, что Telegram-каналы используют хештег FREEDUROV в поддержку создателя мессенджера, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Петр Ковалев
ТЕГИ:TelegramФранцияМиллиардерыМессенджерыПавел Дуров

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