Макаревич о своих хейтерах: Люди с запудренными мозгами!

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич удивился злобным комментариям по поводу участия коллектива в праздничном концерте по случаю Дня России на Красной площади. Своими размышлениями музыкант поделился на странице в социальной сети Facebook. Он отметил, что стоит ему что-то сказать, как тут же найдутся недоброжелатели, которые начнут критиковать его. При этом лидер рок-группы «Машина времени» Андрей Макаревич в эфире НСН отказался признавать своими поклонниками тех, кто критикует каждое его высказывание и действие.

«Это не мои поклонники! Это люди с запудренными мозгами. Это те, кто зарабатывает на дешевом шуме. А мои поклонники считают точно так же, как и я. Потому они и являются моими поклонниками», - заявил он.