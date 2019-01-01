Макаревич ответил своим хулителям из соцсетей

Лидер рок-группы «Машина времени» Андрей Макаревич подвергся критике за намерение выступить в патриотическом концерте, который пройдёт у стен Кремля в День России, 12 июня. Музыканта обвинили в двуличии и меркантильности, а также напомнили о его отрицательном отношении к воссоединению Крыма с Россией.

Как пишет РИА ФАН, в частности, по мнению члена экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме, блогера Вадима Манукяна, Андрей Макаревич из-за своей двойственной позиции «угодил в ловушку» и теперь живет по поговорке: «От ворон отстал, к павам не пристал».

Реакция музыканта не заставила себя долго ждать. В Facebook он опубликовал пост, задав в нём риторический вопрос о том, откуда в людях столько «говна» и посетовав на то, что на любое его высказывание найдутся свои ненавистники.

«Чудесно. Мне сегодня достаточно сказать «мяу», и завтра найдется тот, кто на меня наедет», - написал музыкант.

Он также отметил, что его отказ выступать у стен Кремля был бы расценен как отказ «петь для россиян в день праздника страны», а также напомнил, что «Машина времени» уже не раз выступала на Красной площади.

Добавим, помимо Андрея Макаревича в праздничном концерте в День России 12 июня примут участие Олег Газманов, Надежда Бабкина и еще несколько десятков исполнителей и музыкальных коллективов.