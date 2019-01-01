Макаревич ответил своим хулителям из соцсетей
Лидер рок-группы «Машина времени» Андрей Макаревич подвергся критике за намерение выступить в патриотическом концерте, который пройдёт у стен Кремля в День России, 12 июня. Музыканта обвинили в двуличии и меркантильности, а также напомнили о его отрицательном отношении к воссоединению Крыма с Россией.
Как пишет РИА ФАН, в частности, по мнению члена экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме, блогера Вадима Манукяна, Андрей Макаревич из-за своей двойственной позиции «угодил в ловушку» и теперь живет по поговорке: «От ворон отстал, к павам не пристал».
Реакция музыканта не заставила себя долго ждать. В Facebook он опубликовал пост, задав в нём риторический вопрос о том, откуда в людях столько «говна» и посетовав на то, что на любое его высказывание найдутся свои ненавистники.
«Чудесно. Мне сегодня достаточно сказать «мяу», и завтра найдется тот, кто на меня наедет», - написал музыкант.
Он также отметил, что его отказ выступать у стен Кремля был бы расценен как отказ «петь для россиян в день праздника страны», а также напомнил, что «Машина времени» уже не раз выступала на Красной площади.
Добавим, помимо Андрея Макаревича в праздничном концерте в День России 12 июня примут участие Олег Газманов, Надежда Бабкина и еще несколько десятков исполнителей и музыкальных коллективов.
Ранее лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич высказался о низких интеллектуальных способностях современных людей. По его словам, 80% населения Земли — идиоты. Надо это принять, как данность. При этом музыкант заявил, что себя причисляет к оставшимся 20%. Телеведущий Владимир Соловьёв в беседе с НСН рассказал, почему не считает нужным комментировать громкое высказывание лидера группы «Машина времени».
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