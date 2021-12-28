Милонов призвал проверить всех ведьм на психику
Депутат отметил, что необходимо запретить любую рекламу колдунов и магов.
Необходимо проверять всех «магов» и «колдунов» на предмет вменяемости, заявил депутат Госдумы Виталий Милонов в пресс-центре НСН.
«Любой носитель, который публикует рекламу колдунов, является соучастником преступления. Я предлагаю единственный правильный способ обращения с колдунами – полностью запретить любую рекламу магов, колдунов, запретить публикацию гороскопов. Если кто-то хочет читать специальную литературу, то продавать ее, например, в секс-шопах, куда нормальный человек не зайдет. Я считаю, что все астрологи – жулики и психи. Я считаю, что любой человек, имеющий отношение к этому бизнесу, должен пройти серьезную экспертизу на предмет вменяемости», - отметил Милонов.
Проблема реабилитации «ведьм» поднимается во многих странах Европы. Появившееся в новостях сообщение о реабилитации почти 4000 ведьм Бельгии, казненных более 300 лет назад взбудоражило и российских колдунов. Тут же начали появляться петиции о реабилитации магов в России.
Напомним, что в Европе это уже не первый случай, например, ранее в Бельгии реабилитировали «последнюю» ведьму, а в декабре 2020 года католическая церковь немецкого города Эйхштетт в Баварии извинилась за казнь сразу 400 «ведьм».
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