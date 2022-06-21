«Черепаху летать не научишь»: Новому сервису «Почты России» по доставке предрекли провал
Система «Почты России» вообще не в состоянии перестроиться эволюционно, заявил в эфире НСН аналитик Иван Федяков.
Новый сервис «Почты России» по доставке из магазинов обречен на провал и убытки, у этого проекта нет абсолютно никакого конкурентного преимущества на рынке, заявил гендиректор информационно-аналитического агентства Infoline Иван Федяков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Накануне сообщалось, что «Почта России» запустила в Москве срочную доставку из розничных и онлайн-магазинов. Так, в июле подобный сервис появится и в Санкт-Петербурге.
«"Почта России" запускала уже не один сервис, который ориентирован на то, чтобы занять какие-то ниши коммерческих компаний. Из раза в раз это заканчивалось либо совсем ничем, либо просто какими-то очень робкими и убыточными результатами. Не очень верится, что "Почта России" в состоянии сделать качественный сервис. Просто в силу того, что тот подход в организации кампании, которая сейчас реализуется, то бишь попытка эволюционировать на фоне быстрых изменений, в моем понимании ассоциируется с попыткой научить черепаху летать. Все, что пытается сделать "Почта России" ассоциируется именно с этим. Ну не в состоянии эта система перестроиться эволюционно», - сказал Федяков.
По его словам, новый сервис по доставке в скором времени не сможет выдержать конкуренции на рынке. При этом Федяков отметил, что у «Почты России» более взрослая аудитория, которая неактивно пользуется интернет-магазинами.
«Этот проект закончится ничем. В данном случае тот уровень конкуренции, который есть на рынке, "Почта России" не выдержит. Никаких конкурентных преимуществ в этом плане у почты России нет. Не понятно, какой смысл им туда лезть. Лучше этого бы и не делать. Аудитория "Почты России" - это чаще всего более взрослое поколение. Это не самая активная аудитория интернет-магазинов. Она потихоньку приучается, но вряд ли ее приучит "Почта России"», - указал Федяков.
Аналитик также подчеркнул, что «Почта России» могла бы запустить какой-либо новый сервис, но, чтобы он имел успех, он должен быть абсолютно обособлен от «устаревшей махины».
«Системы должны перестраиваться революционно. То есть, должны быть более радикальные решения по перестроению бизнеса и его развитию. Есть два направления: с одной стороны – это профильный бизнес. Это то, что "Почта России" успешно умеет делать: логистика, перевозки и так далее. Это все сильная сторона "Почты России", потому что у нее есть сильная инфраструктура для этого, доступ к инфраструктуре РЖД и лобби на госуровне. А новые сервисы могли бы запускаться именно с нуля, может быть под вывеской "Почты России", но это должно быть что-то самостоятельное и автономное от неповоротливой и сильно устаревшей махины», - резюмировал Федяков.
Ранее в пресс-службе «Почты России» рассказали, что к новому сервису по доставке из магазинов уже подключилась сеть «Л'Этуаль».
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