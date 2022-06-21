«Черепаху летать не научишь»: Новому сервису «Почты России» по доставке предрекли провал

Накануне сообщалось, что «Почта России» запустила в Москве срочную доставку из розничных и онлайн-магазинов. Так, в июле подобный сервис появится и в Санкт-Петербурге.

«"Почта России" запускала уже не один сервис, который ориентирован на то, чтобы занять какие-то ниши коммерческих компаний. Из раза в раз это заканчивалось либо совсем ничем, либо просто какими-то очень робкими и убыточными результатами. Не очень верится, что "Почта России" в состоянии сделать качественный сервис. Просто в силу того, что тот подход в организации кампании, которая сейчас реализуется, то бишь попытка эволюционировать на фоне быстрых изменений, в моем понимании ассоциируется с попыткой научить черепаху летать. Все, что пытается сделать "Почта России" ассоциируется именно с этим. Ну не в состоянии эта система перестроиться эволюционно», - сказал Федяков.

По его словам, новый сервис по доставке в скором времени не сможет выдержать конкуренции на рынке. При этом Федяков отметил, что у «Почты России» более взрослая аудитория, которая неактивно пользуется интернет-магазинами.