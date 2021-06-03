«Почта России» провела испытания беспилотников для доставки грузов

«Почта России» будет использовать беспилотные летательные аппараты для доставки грузов, пишут «Известия» со ссылкой на генерального директора компании Максима Акимова.

«Почта России» будет доставлять купленное в интернете вино

По его словам, уже проведены испытания с аппаратами российского производства, которые признаны успешными. Как ожидается, беспилотники позволят снизить стоимость логистики на 15-20%, увеличив частоту сообщений и их надежность.

В скором времени в четырех российских регионах начнется полноценное тестирование доставки грузов с помощью беспилотников. Это Камчатка, Чукотка, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий округа.

Акимов отметил, что в данный момент выбирается конкретная модель беспилотника.

Тем временем, «Почта России» получила разрешение от Росздравнадзора на дистанционную розничную торговлю лекарствами. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

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ФОТО: RIAN
ТЕГИ:БеспилотникиПочта России
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