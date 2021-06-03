«Почта России» провела испытания беспилотников для доставки грузов

По его словам, уже проведены испытания с аппаратами российского производства, которые признаны успешными. Как ожидается, беспилотники позволят снизить стоимость логистики на 15-20%, увеличив частоту сообщений и их надежность.

В скором времени в четырех российских регионах начнется полноценное тестирование доставки грузов с помощью беспилотников. Это Камчатка, Чукотка, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий округа.

Акимов отметил, что в данный момент выбирается конкретная модель беспилотника.

Тем временем, «Почта России» получила разрешение от Росздравнадзора на дистанционную розничную торговлю лекарствами. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

