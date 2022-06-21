«Почта России» запустила в Москве срочную доставку из магазинов

«Моментальная доставка и доставка в тот же день — два самых динамично развивающихся сервиса на рынке логистики для онлайн-продавцов. Благодаря этим продуктам наши партнеры смогут повысить продажи», - сказал замгендиректора по электронной коммерции «Почты России» Леонид Зондберг.

Отмечается, что заказ будет доставлен день в день в любую часть города. Так, отслеживать перемещение покупки можно будет в личном кабинете или на сайте магазина. При этом сеть «Л'Этуаль» уже подключилась к новому сервису.

