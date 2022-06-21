«Почта России» запустила в Москве срочную доставку из магазинов

«Почта России» запустила в Москве срочную доставку из розничных и онлайн-магазинов, в июле подобный сервис появится и в Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба компании.

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«Моментальная доставка и доставка в тот же день — два самых динамично развивающихся сервиса на рынке логистики для онлайн-продавцов. Благодаря этим продуктам наши партнеры смогут повысить продажи», - сказал замгендиректора по электронной коммерции «Почты России» Леонид Зондберг.

Отмечается, что заказ будет доставлен день в день в любую часть города. Так, отслеживать перемещение покупки можно будет в личном кабинете или на сайте магазина. При этом сеть «Л'Этуаль» уже подключилась к новому сервису.

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ФОТО: RIAN
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